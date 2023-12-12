Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . Во вторник, 12 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин в Украине немного снизились. А вот стоимость автогаза после достаточно длительного повышения снизилась довольно существенно — на более чем на 30 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 12 декабря

По данным мониторингового сайта, 12 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 56,82 грн/л;

А-95 — 53,70 грн/л;

А-92 — 51,32 грн/л;

дизельное топливо — 53,52 грн/л;

сжиженный газ — 34,85 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 57,45 грн/л,

А-95 — за 54,21 грн/л,

бензин А-92 — за 51,62 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 53,52 грн/л,

сжиженный газ — 36,46 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 12 декабря

12 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 52 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 49,50 грн/л.

49,50 грн/л. А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 48,00 грн/л.

ВС RLS — 48,00 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 35,52 грн/л, на KLO — 34,79 г рН/л, на Shell — 35,45нов грн/л.

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