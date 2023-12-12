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Новые цены на АЗС в Украине. Сколько стоит горючее сегодня

12 декабря 2023 06:42
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . Во вторник, 12 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин в Украине немного снизились. А вот стоимость автогаза после достаточно длительного повышения снизилась довольно существенно — на более чем на 30 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 12 декабря

Цены на горючее на АЗС 12 декабря

По данным мониторингового сайта, 12 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 56,82 грн/л;
  • А-95 — 53,70 грн/л;
  • А-92 — 51,32 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,52 грн/л;
  • сжиженный газ — 34,85 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,45 грн/л,
  • А-95 — за 54,21 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,62 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 53,52 грн/л,
  • сжиженный газ — 36,46 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 12 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 12 декабря

12 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 52 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" —  49,50 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 48,00 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 48,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 35,52 грн/л, на KLO — 34,79 г   рН/л, на Shell — 35,45нов грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, подержанные импортируемые авто в Украине и какая модель лидирует в ТОП-10. В ноябре к украинскому автопарку добавились более 21,7 тыс. подержанных легковых автомобилей импортированных из-за рубежа. По сравнению с октябрем этого года это на 3% больше, а если сравнить с ноябрем прошлого года, спрос на такие авто вырос на 46%.    

Ранее мы рассказали, какой новый гибридный автомобиль можно купить в Украине за 30 тысяч долларов. В Украине с бюджетом до 1,125 млн грн трудно рассчитывать на достаточно широкий ассортимент бюджетных гибридов. Но предложение есть и в этом сегменте.   

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