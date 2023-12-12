Цены на топливо в Украине по состоянию на 12 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

Новые цены на АЗС в Украине. Сколько стоит горючее сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . Во вторник, 12 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин в Украине немного снизились. А вот стоимость автогаза после достаточно длительного повышения снизилась довольно существенно — на более чем на 30 копеек.
Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 12 декабря вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 12 декабря
По данным мониторингового сайта, 12 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 56,82 грн/л;
- А-95 — 53,70 грн/л;
- А-92 — 51,32 грн/л;
- дизельное топливо — 53,52 грн/л;
- сжиженный газ — 34,85 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,45 грн/л,
- А-95 — за 54,21 грн/л,
- бензин А-92 — за 51,62 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 53,52 грн/л,
- сжиженный газ — 36,46 грн.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 12 декабря
12 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 52 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 49,50 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 48,00 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 48,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 35,52 грн/л, на KLO — 34,79 г рН/л, на Shell — 35,45нов грн/л.
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