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Нові ціни на АЗС в Україні. Скільки коштує пальне сьогодні

12 грудня 2023 06:42
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 12 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 12 грудня, середні ціни на дизпальне та бензин в Україні трохи знизилися. А от вартість автогазу після досить тривалого підвищення знизилася досить суттєво — на більш ніж на 30 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 12 грудня

За даними моніторингового сайту, 12 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 56,82 грн/л;
  • А-95 — 53,70 грн/л;
  • А-92 — 51,32 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,52 грн/л;
  • скраплений газ — 34,85 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,45 грн/л,
  • А-95 — за 54,21 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,62 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 53,52 грн/л,
  • скраплений газ — 36,46 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 12 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 12 грудня

12 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 52 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор"         49,50 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 48,00 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 48,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 35,52 грн/л, на KLO — 34,79 г рн/л, на Shell — 35,45нов грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, про вживані імпортовані авто в Україні та яка модель лідирує в ТОП-10. У листопаді до українського автопарку додалися понад 21,7 тис. вживаних легкових автомобілів імпортованих із-за кордону. Порівняно з жовтнем цього року це на 3% більше, а якщо порівняти з листопадом торік — попит на такі авто зріс на 46%.   

Раніше ми розповіли, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. В Україні з бюджетом до 1 125 000 грн важко розраховувати на досить широкий асортимент бюджетних гібридів. Але пропозиція є й у цьому сегменті.  

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