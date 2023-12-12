Ціни на пальне в вУкраїні станом на 12 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У вівторок, 12 грудня, середні ціни на дизпальне та бензин в Україні трохи знизилися. А от вартість автогазу після досить тривалого підвищення знизилася досить суттєво — на більш ніж на 30 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 12 грудня

За даними моніторингового сайту, 12 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 56,82 грн/л;

А-95 — 53,70 грн/л;

А-92 — 51,32 грн/л;

дизельне пальне — 53,52 грн/л;

скраплений газ — 34,85 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 57,45 грн/л,

А-95 — за 54,21 грн/л,

бензин А-92 — за 51,62 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 53,52 грн/л,

скраплений газ — 36,46 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 12 грудня

12 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 52 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 49,50 грн/л.

— 49,50 грн/л. А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 48,00 грн/л.

ЗС RLS — 48,00 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 35,52 грн/л, на KLO — 34,79 г рн/л, на Shell — 35,45нов грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, про вживані імпортовані авто в Україні та яка модель лідирує в ТОП-10. У листопаді до українського автопарку додалися понад 21,7 тис. вживаних легкових автомобілів імпортованих із-за кордону. Порівняно з жовтнем цього року це на 3% більше, а якщо порівняти з листопадом торік — попит на такі авто зріс на 46%.

Раніше ми розповіли, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. В Україні з бюджетом до 1 125 000 грн важко розраховувати на досить широкий асортимент бюджетних гібридів. Але пропозиція є й у цьому сегменті.