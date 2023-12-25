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Незаменим на новогоднем столе — цены на популярный овощ продолжают расти

25 декабря 2023 04:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Незаменим на новогоднем столе — цены на популярный овощ продолжают расти
Женщина выбирает продукты в супермаркете. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В течение декабря цены на морковь продолжают постоянно расти. Это объясняют тем, что она становится очень популярна в канун новогодних праздников.

Об этом сообщает EastFruit.

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Отмечается, что по состоянию на 22 декабря фермеры отправляли морковь по ценам от 11 до 15 грн/кг (или $0,29-0,40/кг), что в среднем на 10% выше, чем на конец прошлой недели.

Эксперты объяснили, что рост цен наблюдается только в сегменте высококачественной моркови, покупаемой для дальнейшего хранения.

"Оптовые компании и розничные сети формируют запасы этих корнеплодов и готовы пересматривать закупочные цены в сторону повышения, но исключительно для продукции высокого качества", — говорится в сообщении.

Цена на морковь в Украине на 25% дешевле, чем в прошлом году. Эксперты предполагают возможный дальнейший рост цен на качественную морковь в ближайшее время, ссылаясь на постепенное уменьшение ее объемов в хранилищах местных производителей.

Напомним о рецепте хрустящей моркови по-корейски. Она получается такая же, как на рынке, вкусная и сочная. Обязательно попробуйте приготовить, она станет отличным дополнением на новогоднем столе.

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