Незамінний на новорічному столі — ціни на популярний овоч продовжують зростати

Жінка обирає продукти в супермаркеті. Фото: росЗМІ

Упродовж грудня ціни на моркву продовжують невпинно зростати. Це пояснюють тим, що вона стає дуже популярна напередодні новорічних свят.

Про це повідомляє EastFruit.

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Зазначається, що станом на 22 грудня фермери відправляли моркву за цінами від 11 до 15 грн/кг (або $0,29-0,40/кг), що в середньому на 10% вище, ніж на кінець минулого тижня.

Експерти пояснили, що зростання цін спостерігається лише в сегменті високоякісної моркви, яку купують для подальшого зберігання

"Оптові компанії та роздрібні мережі формують запаси цих коренеплодів і готові переглядати закупівельні ціни в бік підвищення, але тільки виключно для продукції високої якості", — йдеться у повідомленні.

Ціна на моркву в Україні наразі на 25% дешевша, ніж торік. Експерти передбачають можливе подальше зростання цін на якісну моркву найближчим часом, посилаючись на поступове зменшення її обсягів у сховищах місцевих виробників.

Нагадаємо про рецепт хрумкої моркви по-корейськи. Вона виходить така ж як на ринку, смачна та соковита. Обов'язково спробуйте приготувати, вона стане чудовим доповненням на новорічному столі.