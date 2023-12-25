Незамінний на новорічному столі — ціни на популярний овоч продовжують зростати
Упродовж грудня ціни на моркву продовжують невпинно зростати. Це пояснюють тим, що вона стає дуже популярна напередодні новорічних свят.
Про це повідомляє EastFruit.
Скільки коштує морква у грудні
Зазначається, що станом на 22 грудня фермери відправляли моркву за цінами від 11 до 15 грн/кг (або $0,29-0,40/кг), що в середньому на 10% вище, ніж на кінець минулого тижня.
Експерти пояснили, що зростання цін спостерігається лише в сегменті високоякісної моркви, яку купують для подальшого зберігання
"Оптові компанії та роздрібні мережі формують запаси цих коренеплодів і готові переглядати закупівельні ціни в бік підвищення, але тільки виключно для продукції високої якості", — йдеться у повідомленні.
Ціна на моркву в Україні наразі на 25% дешевша, ніж торік. Експерти передбачають можливе подальше зростання цін на якісну моркву найближчим часом, посилаючись на поступове зменшення її обсягів у сховищах місцевих виробників.
Нагадаємо про рецепт хрумкої моркви по-корейськи. Вона виходить така ж як на ринку, смачна та соковита. Обов'язково спробуйте приготувати, вона стане чудовим доповненням на новорічному столі.
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