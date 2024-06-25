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На рынке взлетели цены на доллар — новый курс от НБУ

25 июня 2024 23:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 26 июня — доллар снова резко вырос в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских банковских учреждениях продолжает двигаться вверх. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 26 июня 2024 года также установлен более высокий курс американской валюты.

Об этом сообщается на портале Нацбанка и сайтах по мониторингу.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,65 грн (+0,10);
  • евро — 43,54 грн (+0,03);
  • злотый — 10,12 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По информации издания Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,46 грн (+0,10), в продаже — 40,93 грн (+0,07). Евро при покупке стоит — 43,38 грн (+0,11), в продаже — 44,10 грн (+0,10).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,40 грн (+0,10), в продаже — 41,00 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,40 грн (+0,10), продают — за 40,80 грн (+0,05). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (+0,15), при продаже — 40,95 грн (0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,80 грн (-0,01), в продаже — 40,90 грн (0,00). Евро стоит в покупке 43,90 грн (-0,03), в продаже — 44,10 грн (0,00).

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Напомним, ранее в НБУ сообщалось, что небольшие колебания курса гривны стали привычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.

Также мы писали, что украинские банки могут заблокировать счета своих клиентов из-за нарушения норм закона "О предотвращении легализации". В Национальном банке Украины отмечают, что банки имеют право односторонне разорвать сотрудничество с клиентом, однако только в случаях, когда это предусмотрено законом.

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