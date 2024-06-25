Курс валют на 26 июня — доллар снова резко вырос в цене

На рынке взлетели цены на доллар — новый курс от НБУ
Курс доллара в украинских банковских учреждениях продолжает двигаться вверх. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 26 июня 2024 года также установлен более высокий курс американской валюты.
Об этом сообщается на портале Нацбанка и сайтах по мониторингу.
Курс доллара, евро и злотого
Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 40,65 грн (+0,10);
- евро — 43,54 грн (+0,03);
- злотый — 10,12 грн (+0,01).
Курс валют в банках
По информации издания Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,46 грн (+0,10), в продаже — 40,93 грн (+0,07). Евро при покупке стоит — 43,38 грн (+0,11), в продаже — 44,10 грн (+0,10).
В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,40 грн (+0,10), в продаже — 41,00 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,40 грн (+0,10), продают — за 40,80 грн (+0,05). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (+0,15), при продаже — 40,95 грн (0,10).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,80 грн (-0,01), в продаже — 40,90 грн (0,00). Евро стоит в покупке 43,90 грн (-0,03), в продаже — 44,10 грн (0,00).
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Напомним, ранее в НБУ сообщалось, что небольшие колебания курса гривны стали привычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.
Также мы писали, что украинские банки могут заблокировать счета своих клиентов из-за нарушения норм закона "О предотвращении легализации". В Национальном банке Украины отмечают, что банки имеют право односторонне разорвать сотрудничество с клиентом, однако только в случаях, когда это предусмотрено законом.
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