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На ринку злетіли ціни на долар — новий курс від НБУ

25 червня 2024 23:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 26 червня — долар знову різко зріс у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських банківських установах продовжує рухатись вгору. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 26 червня 2024 року також встановлено вищий курс американської валюти.

Про це повідомляється на порталі Нацбанку та сайтах з моніторингу.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,65 грн (+0,10);
  • євро — 43,54 грн (+0,03);
  • злотий — 10,12 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,46 грн (+0,10), у продажу — 40,93 грн (+0,07). Євро під час купівлі коштує — 43,38 грн (+0,11), у продажу — 44,10 грн (+0,10).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,40 грн (+0,10), у продажу — 41,00 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,40 грн (+0,10), продають — за 40,80 грн (+0,05). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (+0,15), під час продажу — 40,95 грн (0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,80 грн (-0,01), у продажу — 40,90 грн (0,00). Євро коштує у купівлі 43,90 грн (-0,03), у продажу — 44,10 грн (0,00).

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Нагадаємо, раніше в НБУ повідомляли, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

Також ми писали, що українські банки можуть заблокувати рахунки своїх клієнтів через порушення норм закону "Про запобігання легалізації". У Національному банку України зазначають, що банки мають право односторонньо розірвати співпрацю з клієнтом, проте лише у випадках, коли це передбачено законом.

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