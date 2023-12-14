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На АЗС в Украине продолжат падать цены. Сколько стоит горючее сегодня

14 декабря 2023 06:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
На АЗС в Украине продолжат падать цены. Сколько стоит горючее сегодня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 14 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине существенно снизились. Более всего подешевел бензин бренда A-92 — более чем на 40 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 14 декабря

Цены на горючее на АЗС 14 декабря

По данным мониторингового сайта, 14 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 55,49 грн/л;
  • А-95 — 52,57 грн/л;
  • А-92 — 49,48 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,38 грн/л;
  • сжиженный газ — 34,08 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 56,61 грн/л,
  • А-95 — за 53,54 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,10 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 53,35 грн/л,
  • сжиженный газ — 35,78 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 14 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 14 декабря

14 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ и А-95 в сети RLS — 51 грн/л и 49 грн/л соответственно.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 47,00 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 34,65 грн/л, на KLO — 33,88 г   рН/л, на Shell — 34,94 грн/л.

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