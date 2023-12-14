На АЗС в Украине продолжат падать цены. Сколько стоит горючее сегодня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 14 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине существенно снизились. Более всего подешевел бензин бренда A-92 — более чем на 40 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 14 декабря вас интересует больше всего:

Цены на горючее на АЗС 14 декабря

По данным мониторингового сайта, 14 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 55,49 грн/л;

А-95 — 52,57 грн/л;

А-92 — 49,48 грн/л;

дизельное топливо — 52,38 грн/л;

сжиженный газ — 34,08 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 56,61 грн/л,

А-95 — за 53,54 грн/л,

бензин А-92 — за 51,10 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 53,35 грн/л,

сжиженный газ — 35,78 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 14 декабря

14 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ и А-95 в сети RLS — 51 грн/л и 49 грн/л соответственно.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 47,00 грн/л.

ВС RLS — 47,00 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 34,65 грн/л, на KLO — 33,88 г рН/л, на Shell — 34,94 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, о трех самых распространенных скрытых поломках авто и как их вовремя обнаружить. Чтобы предотвратить трагедию на дороге, нужно пристально следить за рисками, которые несут скрытые неисправности машины.

Ранее мы рассказали о рейтинге надежности авто 2023 года, а также худших и лучших номинатнов. Lexus, Toyota и Mini — три бренда-лидера в рейтинге надежности автомобилей 2023, который ежегодно составляет американское издание Consumer Reports. Больше всего технических проблем имеют Mercedes и Chrysler.