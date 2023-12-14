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На АЗС в Україні продовжуть падати ціни. Скільки коштує пальне сьогодні

14 грудня 2023 06:43
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
На АЗС в Україні продовжуть падати ціни. Скільки коштує пальне сьогодні
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 14 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні істотно знизилися. Найбільше подешевшав бензин бренду A-92 — більш ніж на 40 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 14 грудня

За даними моніторингового сайту, 14 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 55,49 грн/л;
  • А-95 — 52,57 грн/л;
  • А-92 — 49,48 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,38 грн/л;
  • скраплений газ — 34,08 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 56,61 грн/л,
  • А-95 — за 53,54 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,10 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 53,35 грн/л,
  • скраплений газ — 35,78 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 14 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 14 грудня

14 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ та А-95 у мережі RLS — 51 грн/л та 49 грн/л відповідно.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 47,00 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 34,65 грн/л, на KLO — 33,88 г рн/л, на Shell — 34,94 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, про три найпоширеніші приховані поломки авто та як їх вчасно виявити. Щоб запобігти трагедії на дорозі, потрібно пильно слідкувати за ризиками, які несуть приховані несправності машини.   

Раніше ми розповіли, про рейтинг надійності авто 2023 року, а також найгірших та найкращих номінатнів. Lexus, Toyota та Mini — три бренди-лідери в рейтингу надійності автомобілів 2023, який щороку складає американське видання Consumer Reports. А найбільше технічних проблем мають Mercedes та Chrysler.  

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