На АЗС в Україні продовжуть падати ціни. Скільки коштує пальне сьогодні

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 14 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні істотно знизилися. Найбільше подешевшав бензин бренду A-92 — більш ніж на 40 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 14 грудня

За даними моніторингового сайту, 14 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 55,49 грн/л;

А-95 — 52,57 грн/л;

А-92 — 49,48 грн/л;

дизельне пальне — 52,38 грн/л;

скраплений газ — 34,08 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 56,61 грн/л,

А-95 — за 53,54 грн/л,

бензин А-92 — за 51,10 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 53,35 грн/л,

скраплений газ — 35,78 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 14 грудня

14 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ та А-95 у мережі RLS — 51 грн/л та 49 грн/л відповідно.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 47,00 грн/л.

ЗС RLS — 47,00 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 34,65 грн/л, на KLO — 33,88 г рн/л, на Shell — 34,94 грн/л.

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