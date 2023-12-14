Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow МВФ перечислил Украине 900 млн долларов транша — куда пойдут деньги arrow

МВФ перечислил Украине 900 млн долларов транша — куда пойдут деньги

14 декабря 2023 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты от МВФ — Украина получила последний транш в 2023-м
Офис Международного валютного фонда. Фото: Ukrinform
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

14 декабря в Украину поступил третий транш финансирования Международного валютного фонда (МВФ). В рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF) страна получила сумму около 900 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов.

Читайте также:

Детальнее о поступлении транша МВФ

По данным Минфина, это последний транш фонда в этом году. В то же время, в 2024-м в случае выполнения всех условий программы Украина получит 5,4 млрд долларов.

Как отмечается, привлеченные средства стали итогом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

"Мощная и крайне важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения", — отметили в Минфине.

Таким образом, Украине удалось привлечь уже около 4,5 млрд долларов из предусмотренных кредитной программой 15,6 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках второго пересмотра кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) Украина обязалась выполнить 12 дополнительных требований. Также остались три старых структурных "маяка".

Ранее мы писали, что исполнительный совет МВФ провел заседание по обсуждению аспектов второго этапа реализации программы EFF в Украине. Международный валютный фонд пообещал выделить Украине очередной транш.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме