Кредиты от МВФ — Украина получила последний транш в 2023-м

Офис Международного валютного фонда. Фото: Ukrinform

14 декабря в Украину поступил третий транш финансирования Международного валютного фонда (МВФ). В рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF) страна получила сумму около 900 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов.

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Детальнее о поступлении транша МВФ

По данным Минфина, это последний транш фонда в этом году. В то же время, в 2024-м в случае выполнения всех условий программы Украина получит 5,4 млрд долларов.

Как отмечается, привлеченные средства стали итогом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

"Мощная и крайне важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения", — отметили в Минфине.

Таким образом, Украине удалось привлечь уже около 4,5 млрд долларов из предусмотренных кредитной программой 15,6 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках второго пересмотра кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) Украина обязалась выполнить 12 дополнительных требований. Также остались три старых структурных "маяка".

Ранее мы писали, что исполнительный совет МВФ провел заседание по обсуждению аспектов второго этапа реализации программы EFF в Украине. Международный валютный фонд пообещал выделить Украине очередной транш.