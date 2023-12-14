Кредити від МВФ — Україна отримала останній транш у 2023-му

Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: Ukrinform

14 грудня в Україну надійшов третій транш фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ). У рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF) країна отримала суму близько 900 млн доларів.

Про це інформує пресцентр Міністерства фінансів.

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Детальніше про надходження траншу МВФ

За даними Мінфіну, це останній транш фонду цього року. Водночас, 2024-го у разі виконання всіх умов програми Україна отримає 5,4 млрд доларів.

Як зазначається, залучені кошти стали підсумком успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

"Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану", — наголосили у Мінфіні.

Таким чином, Україні вдалося залучити вже близько 4,5 млрд доларів з передбачених кредитною програмою 15,6 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у рамках другого перегляду кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна зобов'язалась виконати 12 додаткових вимог. Також залишились три старі структурні "маяки".

Раніше ми писали, що виконавча рада МВФ провела засідання для обговорення аспектів другого етапу реалізації програми EFF в Україні. Міжнародний валютний фонд пообіцяв виділити для України черговий транш.