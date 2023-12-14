Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow МВФ перерахував Україні 900 млн доларів траншу — куди підуть гроші arrow

МВФ перерахував Україні 900 млн доларів траншу — куди підуть гроші

14 грудня 2023 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити від МВФ — Україна отримала останній транш у 2023-му
Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: Ukrinform
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

14 грудня в Україну надійшов третій транш фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ). У рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF) країна отримала суму близько 900 млн доларів.

Про це інформує пресцентр Міністерства фінансів.

Читайте також:

Детальніше про надходження траншу МВФ

За даними Мінфіну, це останній транш фонду цього року. Водночас, 2024-го у разі виконання всіх умов програми Україна отримає 5,4 млрд доларів.

Як зазначається, залучені кошти стали підсумком успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

"Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану", — наголосили у Мінфіні.

Таким чином, Україні вдалося залучити вже близько 4,5 млрд доларів з передбачених кредитною програмою 15,6 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у рамках другого перегляду кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна зобов'язалась виконати 12 додаткових вимог. Також залишились три старі структурні "маяки".

Раніше ми писали, що виконавча рада МВФ провела засідання для обговорення аспектів другого етапу реалізації програми EFF в Україні. Міжнародний валютний фонд пообіцяв виділити для України черговий транш.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі