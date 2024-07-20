Голубика резко подешевела в Украине — сколько сейчас стоит премиальная ягода

Ягоды голубики. Фото: pixels.com

За эту неделю голубика упала в цене до 80 грн за кг, что стало абсолютным антирекордом за всю историю независимости Украины. Эта премиальная ягода теперь стоит дешевле обычной малины, а эксперты связывают это с большими урожаями.

О ситуации с ценой на голубику информируют 18 июля, в четверг аналитики портала EastFruit .

Читайте также:

Какие факторы повлияли на удешевление голубики

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Ярмака, это был неизбежный процесс из-за увеличения производства этой ягоды по всему миру. Спрос заставил фермеров больше выращивать голубики, а большие объемы сыграли на снижение стоимости.

Ярмак усматривает в этом огромный позитив, ведь когда-то эту ягоду продавали в Украине по $6-7 за кг.

"Доступная цена на голубику стимулирует потребление, а также заставляет производителей и других участников рынка искать резервы для повышения эффективности выращивания", — говорит экономист.

Как эту ситуацию могут использовать украинские фермеры

Специалист отмечает, что украинским фермерам нужно срочно искать способы модифицировать средства выращивания и сбора голубики.

"Чтобы выходить на прямой экспорт, производители должны иметь возможность собирать, охладить, отсортировать и упаковывать от 20 тонн голубики однородного качества в течение двух дней. На сегодня 99,9% производителей такой возможности не имеет, поэтому вынуждены продавать голубику на местном рынке, возможности которого также ограничены, в том числе из-за российской агрессии ", — отмечает эксперт.

Андрей Ярмак считает, что в этом году украинцы увидят на прилавках магазинов много замороженной голубики, несмотря на террористические атаки россиян на энергетику Украины. К тому же есть спрос на украинскую замороженную голубику как в ЕС, так и в Азии.

Раньше мы рассказывали о том, как спасти помидоры в огороде от сильной жары.

Также мы сообщали о том, как правильно подвязывать помидоры в огороде.