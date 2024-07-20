Лохина різко здешевшала в України — скільки зараз коштує преміальна ягода

Ягоди лохини. Фото: pixels.com

За цей тиждень лохина впала у ціні до 80 грн за кг, що стало абсолютним антирекордом за всю історію незалежності України. Ця преміальна ягода тепер коштує дешевше звичайної малини, а експерти пов'язують це з великими врожаями.

Про ситуацію з ціною на лохину інформують 18 липня, у четвер аналітики порталу EastFruit.

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За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Андрія Ярмака, це був неминучий процес через збільшення виробництва цієї ягоди у всьому світі. Попит змусив фермерів більше вирощувати лохини, а її великі обсяги зіграли на зниження вартості.

Ярмак вбачає в цьому величезний позитив, адже колись цю ягоду продавали в Україні по $6-7 за кг.

"Доступна ціна на лохину стимулює споживання, а також примушує виробників та інших учасників ринку шукати резерви для підвищення ефективності вирощування", — каже економіст.

Як цю ситуацію можуть використати українські фермери

Фахівець зауважує, що українським фермерам треба терміново шукати способи модифікувати засоби вирощування та збирання лохини.

"Щоб виходити на прямий експорт, виробники повинні мати змогу збирати, охолодити, відсортувати та упаковувати від 20 тонн лохини однорідної якості протягом двох днів. На сьогодні 99,9% виробників такої можливості не має, тому змушені продавати лохину на місцевому ринку, можливості якого також обмежені в тому числі через російську агресію", — зазначає експерт.

Андрій Ярмак вважає, що цього року українці побачать на прилавках магазинів багато замороженої лохини, попри терористичні атаки росіян на енергетику України. До того ж є попит на українську заморожену лохину є як в ЄС, так і в Азії.

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