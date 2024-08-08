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"Курсовые заработки в особо крупных размерах" — эксперта разозлила политика НБУ относительно доллара

8 августа 2024 07:15
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Прогноз курса доллара на осень 2024 года
Купюры долларов. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В июле в Украине наблюдались значительные колебания курса доллара, а 22 июля была зафиксирована рекордная стоимость иностранной валюты — 41,49 грн. Пока что Национальный банк Украины удерживает курс в районе 41 гривны. Впрочем, эксперты отмечают, что прогнозировать стоимость доллара сложно, поскольку она полностью зависит от НБУ.

Председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Новинам.LIVE, что такая курсовая политика регулятора может нести в опасные коррупционные риски.

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Новак отметил, что в настоящее время практически нет возможности прогнозировать курс гривны по отношению к доллару. Эксперт объяснил это фактическим отсутствием курсовой политики Национального банка.

"То, что сейчас НБУ называет управляемой гибкостью обменного курса, на самом деле означает почти отказ от курсовой политики как таковой. Сейчас Национальный банк, благодаря нашим внешним партнерам, имеет рекордные золотовалютные резервы — больше чем в любой мирный год. У регулятора есть все возможности для того, чтобы поддерживать относительно стабильный курс гривны», — подчеркнул Новак.

Экономист добавил, что спрогнозировать следующие шаги НБУ сложно, потому что у Нацбанка нет четкой позиции по дальнейшим действиям с курсом. Он отметил, что хорошим сценарием будет даже поддержка НБУ курса доллара на нынешнем уровне — 41 грн.

Почему дешевеет гривна

По мнению Новака, политика ослабления национальной валюты происходила в интересах отечественных экспортеров, которые должны были стать локомотивом украинской экономики. Однако он отмечает, что в итоге она не принесла ожидаемых результатов.

"Даже не берем период после российского вторжения. На каких высотах была украинская экономика в 2021 году? Курсовая политика на постоянную девальвацию гривны в интересах экспортеров была не просто ошибочной, а преступной по отношению к остальным субъектам хозяйствования — это весь малый и средний бизнес, а также все граждане", — заявил экономист.

Новак также добавил, что ослабление национальной валюты — это также самый простой способ увеличить доходную часть бюджета. Впрочем, по мнению эксперта, продолжение девальвации гривны означает и продолжение снижения уровня жизни населения и финансового состояния малого и среднего бизнеса.

В чем опасность нынешней курсовой политики НБУ

Глава комитета экономистов Украины заявил, что он не видит ни стратегии, ни тактики в действиях НБУ относительно курса доллара.

"От регулятора нет ни публичных заявлений, ни аналитики. Они даже сейчас не объявляют валютный коридор — нижний и верхний показатели курса", — подчеркнул Новак.

По мнению эксперта, такая ситуация может нести в себе коррупционные риски.

"Надо понимать, что основная масса обмена валют осуществляется не на наличном, а на межбанковском валютном рынке. Кто имеет первичную информацию о том, как будет действовать Нацбанк на следующий торговый день, тот зарабатывает на валютных колебаниях. Каждый торговый день на таких колебаниях в 5-10 копеек зарабатываются миллионы", — добавил экономист.

Новак назвал такую курсовую политику НБУ "курсовыми заработками в особо крупных размерах".

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