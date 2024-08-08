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"Курсове заробітчанство в особливо великих розмірах" — експерт обурився політикою НБУ щодо долара

8 серпня 2024 07:15
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Прогноз курсу долара на осінь 2024 року.
Купюри доларів. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У липні в Україні спостерігалися значні коливання курсу долара, а 22 липня було зафіксовано рекордну вартість іноземнлої валюти — 41,49 грн. Наразі Національний банк України утримує курс у районі 41 гривні. Втім, експерти зазначають, що прогнозувати вартість долара складно, оскільки вона повністю залежить від НБУ.

Голова комітету економістів України Андрій Новак розповів Новинам.LIVE, що така курсова політика регулятора може нести небезпечні корупційні ризики.

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Новак зазначив, що наразі практично немає можливості прогнозувати курс гривні щодо долара. Експерт пояснив це фактичною відсутністю курсової політики Національного банку України.

"Те, що зараз НБУ називає керованою гнучкістю обмінного курсу, насправді означає майже відмову від курсової політики як такої. Зараз Національний банк, завдяки нашим зовнішнім партнерам, має рекордні золотовалютні резерви — більші ніж в будь-який мирний рік. Регулятор має всі можливості для того, щоб підтримувати відносно стабільний курс гривні" — підкреслив Новак.

Економіст додав, що спрогнозувати наступні кроки НБУ складно, тому що у Нацбанка немає чіткої позиції щодо подальших дій з курсом. Він зазначив, що гарним сценарієм буде навіть підтримка НБУ курсу долара на нинішньому рівні — 41 грн.

Чому дешевшає гривня

На думку Новака політика послаблення національної валюти відбувалася в інтересах вітчизняних експортерів, які мали б стати локомотивом української економіки. Проте він зазначає, що у підсумку вона не принесла очікуваних результатів.

"Навіть не беремо період після російського вторгнення. На яких висотах була українська економіка у 2021 році? Курсова політика на постійну девальвацію гривні в інтересах експортерів була не просто хибною, а злочинною щодо решти суб'єктів господарювання — це весь малий і середній бізнес, а також всі громадяни", — заявив економіст.

Новак також додав, що послаблення національної валюти — це також найпростіший спосіб збільшити дохідну частину бюджету. Втім, на думку експерта, продовження девальвації гривні означає і продовження зниження рівня життя населення та фінансового стану малого та середнього бізнесу.

В чому небезпека нинішньої курсової політики НБУ

Голова комітету економістів України заявив, що він не бачить ані стратегії, ані тактики в діях НБУ щодо курсу долара.

"Від регулятора нема ні публічних заяв, ні аналітики. Вони навіть зараз не оголошують валютний коридор — нижній і верхній показники курсу", — підкреслив Новак.

На думку експерта, така ситуація може нести у собі корупційні ризики. 

"Треба розуміти, що основна маса обміну валют здійснюється не на готівковому, а на міжбанківському валютному ринку. Хто має первинну інформацію про те, як буде діяти Нацбанк наступного торгового дня, той заробляє на валютних коливаннях. Кожного торгового дня на таких коливаннях у 5-10 копійок заробляються мільйони", — додав економіст.

Новак назвав таку курсову політику НБУ "курсовим заробітчанством в особливо великих розмірах".

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