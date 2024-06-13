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Доллар взлетел в стоимости на рынке — новые данные НБУ и банков

13 июня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 14 июня — доллар резко подорожал на рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара взлетел в украинских финучреждениях и обменниках. Национальный банк Украины (НБУ) также установил на 14 июня 2024 года официальный курс на рекордном уровне.

Об этом свидетельствуют данные НБУ и сайтов по мониторингу.

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Так, Центробанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,69 грн (+0,25);
  • евро — 43,88 грн (+0,35);
  • злотый — 10,08 грн (+0,05).

Курс валют в банках

Как отмечает портал Kurs, на наличном рынке доллар снова подорожал. Стоит в среднем в покупке 40,48 грн (+0,09), в продаже — 41,01 грн (+0,10). Евровалюта при покупке стоит — 43,70 грн (+0,20), при продаже — 44,45 грн (+0,16).

В ПриватБанке доллар в покупке стоит 40,40 грн (+0,05), в продаже — 41,00 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,85 грн (+0,06). В Ощадбанке стоит при покупке 40,40 грн (+0,05), при продаже — 41,00 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах доллар существенно подорожал в покупке, стоит 40,93 грн (+0,11), в продаже — 41,05 грн (+0,15). Евровалюта стоит в покупке 44,30 грн (+0,15), в продаже — 44,50 грн (+0,15).

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Напомним, НБУ официально разрешил банкам запустить для населения еще один вид покупки иностранной валюты — наличной валюты за безналичную гривну (с оплатой с текущего счета). Максимальный объем — до 100 тысяч гривен в день.

Также в мае 2024 года вырос спрос на безналичную валюту. Нацбанк объяснил это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи в марте и апреле.

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