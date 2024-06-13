Курс валют на 14 червня — долар різко подорожчав на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара злетів в українських фінустановах та обмінниках. Національний банк України (НБУ) також встановив на 14 червня 2024 року офіційний курс на рекордному рівні.

Про це свідчать дані НБУ та сайтів з моніторингу.

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Так, Центробанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,69 грн (+0,25);

євро — 43,88 грн (+0,35);

злотий — 10,08 грн (+0,05).

Курс валют у банках

Як зазначає портал Kurs, на готівковому ринку долар знову подорожчав. Коштує у середньому у купівлі 40,48 грн (+0,09), у продажу — 41,01 грн (+0,10). Євровалюта під час купівлі коштує — 43,70 грн (+0,20), під час продажу — 44,45 грн (+0,16).

У ПриватБанку долар у купівлі коштує 40,40 грн (+0,05), в продажу — 41,00 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,85 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,40 грн (+0,05), під час продажу — 41,00 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах долар суттєво подорожчав у купівлі, коштує 40,93 грн (+0,11), у продажу — 41,05 грн (+0,15). Євровалюта коштує у купівлі 44,30 грн (+0,15), у продажу — 44,50 грн (+0,15).

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Нагадаємо, НБУ офіційно дозволив банкам запустити для населення ще один вид купівлі іноземної валюти — готівкової валюти за безготівкову гривню (з оплатою з поточного рахунку). Максимальний обсяг — до 100 тисяч гривень на день.

Також у травні 2024 року зріс попит на безготівкову валюту. Нацбанк пояснив це збільшенням бюджетних видатків через надходження міжнародної допомоги у березні та квітні.