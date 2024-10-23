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Доллар за 51,7 грн — каким будет курс до 2029 года по прогнозу МВФ

23 октября 2024 14:08
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Каким будет курс доллара в Украине к 2029 году — прогноз МВФ
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы по мировой экономике. В следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, будет составлять 45,0 грн за доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.

Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO).

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Каким будет курс доллара к гривне

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне по сравнению с оценками апреля.

Обновленный курс гривни по отношению к доллару существенно отличается от предыдущего прогноза. Согласно новым данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару в Украине составит:

  • 2024 год: 41,0 грн/доллар (без изменений);
  • 2025 год: 45,0 грн/доллар (снижение на 0,8 грн с 45,8 грн);
  • 2026 год: 46,8 грн/доллар (без изменений);
  • 2027 год: 48,6 грн/доллар (снижение на 1,8 грн с 50,4 грн);
  • 2028 год: 50,2 грн/доллар (снижение на 1,9 грн с 52,1 грн);
  • 2029 год: 51,7 грн/доллар (снижение на 2,4 грн с 54,1 грн).

Прогнозы правительства

Прогнозы Международного валютного фонда в основном соответствуют ожиданиям украинского правительства.

Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год, средний курс гривны по отношению к доллару установлен на уровне 40,7 грн/доллар. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрен средний курс 45,0 грн/доллар.

В июне Кабинет Министров утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Таким образом правительство ожидает роста среднего курса доллара:

  • в 2025 году до 45,0 грн/доллар;
  • в 2026 году до 46,5 грн/доллар;
  • в 2027 году до 46,4 грн/доллар.

Что еще нужно знать

Напомним, в октябре 2024 года на валютном рынке ожидается сохранение динамики изменений в сторону повышения. В дальнейшем возможны также колебания, которые несколько укрепят гривну.

Мы также рассказывали, что в сентябре 2024 существенно вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.

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