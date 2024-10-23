Каким будет курс доллара в Украине к 2029 году — прогноз МВФ

Доллар за 51,7 грн — каким будет курс до 2029 года по прогнозу МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы по мировой экономике. В следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, будет составлять 45,0 грн за доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.
Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO).
Каким будет курс доллара к гривне
Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне по сравнению с оценками апреля.
Обновленный курс гривни по отношению к доллару существенно отличается от предыдущего прогноза. Согласно новым данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару в Украине составит:
- 2024 год: 41,0 грн/доллар (без изменений);
- 2025 год: 45,0 грн/доллар (снижение на 0,8 грн с 45,8 грн);
- 2026 год: 46,8 грн/доллар (без изменений);
- 2027 год: 48,6 грн/доллар (снижение на 1,8 грн с 50,4 грн);
- 2028 год: 50,2 грн/доллар (снижение на 1,9 грн с 52,1 грн);
- 2029 год: 51,7 грн/доллар (снижение на 2,4 грн с 54,1 грн).
Прогнозы правительства
Прогнозы Международного валютного фонда в основном соответствуют ожиданиям украинского правительства.
Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год, средний курс гривны по отношению к доллару установлен на уровне 40,7 грн/доллар. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрен средний курс 45,0 грн/доллар.
В июне Кабинет Министров утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Таким образом правительство ожидает роста среднего курса доллара:
- в 2025 году до 45,0 грн/доллар;
- в 2026 году до 46,5 грн/доллар;
- в 2027 году до 46,4 грн/доллар.
Что еще нужно знать
Напомним, в октябре 2024 года на валютном рынке ожидается сохранение динамики изменений в сторону повышения. В дальнейшем возможны также колебания, которые несколько укрепят гривну.
Мы также рассказывали, что в сентябре 2024 существенно вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.
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