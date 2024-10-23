Яким буде курс долара в Україні до 2029 року — прогноз МВФ

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,0 грн за долар. Водночас, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,7 грн.

Про це йдеться в доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO).

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Яким буде курс долара до гривні

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні у порівнянні з оцінками квітня.

Оновлений курс гривні до долара суттєво відрізняється від попереднього прогнозу. Згідно з новими даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме:

2024 рік: 41,0 грн/долар (без змін);

41,0 грн/долар (без змін); 2025 рік: 45,0 грн/долар (зниження на 0,8 грн з 45,8 грн);

45,0 грн/долар (зниження на 0,8 грн з 45,8 грн); 2026 рік: 46,8 грн/долар (без змін);

46,8 грн/долар (без змін); 2027 рік: 48,6 грн/долар (зниження на 1,8 грн з 50,4 грн);

48,6 грн/долар (зниження на 1,8 грн з 50,4 грн); 2028 рік: 50,2 грн/долар (зниження на 1,9 грн з 52,1 грн);

50,2 грн/долар (зниження на 1,9 грн з 52,1 грн); 2029 рік: 51,7 грн/долар (зниження на 2,4 грн з 54,1 грн).

Прогнози уряду

Прогнози Міжнародного валютного фонду в основному відповідають очікуванням українського уряду.

Згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік, середній курс гривні до долара встановлено на рівні 40,7 грн/долар. У проєкті бюджету на 2025 рік передбачено середній курс у 45,0 грн/долар.

У червні Кабінет Міністрів затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Таким чином уряд очікує зростання середнього курсу долара :

у 2025 році до 45,0 грн/долар;

у 2026 році до 46,5 грн/долар;

у 2027 році до 46,4 грн/долар.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.

Ми також розповідали, що в вересні 2024 року суттєво зріс попит на валюту з боку населення. Громадяни придбали доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж було у серпні.