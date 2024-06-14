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Доллар на рынке Украины изменился перед выходными — сколько стоит

14 июня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на выходные — доллар снова изменился в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке несколько подорожал перед выходными. Однако Национальный банк Украины (НБУ) установил более низкий официальный курс.

Об этом сообщает Нацбанк и сайты по мониторингу.

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Так, регулятор утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,64 грн (-0,05);
  • евро — 43,47 грн (-0,41);
  • злотый — 9,94 грн (-0,14).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, на наличном рынке доллар немного подорожал. Стоит в среднем в покупке 40,54 грн (+0,06), в продаже — 41,07 грн (+0,06). Евровалюта в покупке стоит 43,57 грн (-0,12), в продаже — 44,36 грн (-0,09).

В ПриватБанке доллар в покупке стоит 40,40 грн (0,00), в продаже – 41,00 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 40,40 грн (+0,10), продают — за 40,89 грн (+0,04). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (0,00), при продаже — 41,05 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменниках доллар дорожает в покупке, стоит 40,95 грн (+0,02), в продаже — 41,07 грн (+0,02). Евро стоит в покупке 44,12 грн (-0,18), в продаже — 44,31 грн (-0,19).

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Напомним, в Украине хотят разрешить финучреждениям раскрывать банковскую тайну по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Также мы писали, что НБУ готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению предельных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person).

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