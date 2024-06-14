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Долар на ринку України змінився перед вихідними — скільки коштує

14 червня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на вихідні — долар знову змінився в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку дещо подорожчав перед вихідними. Однак Національний банк України (НБУ) встановив нижчий офіційний курс.

Про це повідомляє Нацбанк та сайти з моніторингу.

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Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,64 грн (-0,05);
  • євро — 43,47 грн (-0,41);
  • злотий — 9,94 грн (-0,14).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, на готівковому ринку долар трохи подорожчав. Коштує у середньому у купівлі 40,54 грн (+0,06), в продажу — 41,07 грн (+0,06). Євровалюта під час купівлі коштує 43,57 грн (-0,12), під час продажу — 44,36 грн (-0,09).

У ПриватБанку долар у купівлі коштує 40,40 грн (0,00), в продажу — 41,00 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,40 грн (+0,10), продають — за 40,89 грн (+0,04). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (0,00), під час продажу — 41,05 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінниках долар дорожчає у купівлі, коштує 40,95 грн (+0,02), у продажу — 41,07 грн (+0,02). Євро коштує у купівлі 44,12 грн (-0,18), у продажу — 44,31 грн (-0,19).

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Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

Також ми писали, що НБУ готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person).

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