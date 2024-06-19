Курс валют на 20 июня — доллар подешевел на рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке страны снизился. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 20 июня 2024 года также утвержден официальный курс на более низком уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, Нацбанк установил следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 40,53 грн (-0,01);

евро — 43,57 грн (+0,13);

злотый — 10,06 грн (+0,09).

Курс валют в банках

По данным издания Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. Стоит в среднем в покупке 40,44 грн (-0,03), в продаже — 40,95 грн (-0,03). Евро в покупке стоит 43,44 грн (+0,02), в продаже — 44,18 грн (+0,01).

ПриватБанк покупает американскую валюту за 40,35 грн (+0,05), продает — за 40,95 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (-0,10), продают — за 40,82 грн (-0,10). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (-0,05), при продаже — 40,95 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,85 грн (0,00), в продаже — 40,94 грн (-0,07). Евровалюта стоит в покупке 44,08 грн (+0,03), в продаже — 44,20 грн (-0,05).

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Напомним, по прогнозу МВФ, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине повысится до 41 грн. При пессимистическом — 42 грн.

Мы также писали, что в мае 2024 года резко возрос спрос на безналичную валюту. Нацбанк объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи в марте и апреле.