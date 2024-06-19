Курс валют на 20 червня — долар подешевшав на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку країни знизився. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 20 червня 2024 року також затверджено офіційний курс на нижчому рівні.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, Нацбанк встановив такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 40,53 грн (-0,01);

євро — 43,57 грн (+0,13);

злотий — 10,06 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними видання Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 40,44 грн (-0,03), у продажу — 40,95 грн (-0,03). Євро у купівлі коштує 43,44 грн (+0,02), у продажу — 44,18 грн (+0,01).

ПриватБанк купує американську валюту за 40,35 грн (+0,05), продає — за 40,95 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (-0,10), продають — за 40,82 грн (-0,10). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (-0,05), під час продажу — 40,95 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,85 грн (0,00), у продажу — 40,94 грн (-0,07). Євровалюта коштує у купівлі 44,08 грн (+0,03), у продажу — 44,20 грн (-0,05).

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Нагадаємо, за прогнозом МВФ, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні підвищиться до 41 гривні. За песимістичного — 42 гривні.

Ми також писали, що у травні 2024 року різко зріс попит на безготівкову валюту. Нацбанк пояснює це збільшенням бюджетних видатків через надходження міжнародної допомоги у березні та квітні.