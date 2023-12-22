Курс гривны в Украине — в НБУ назвали причины девальвации

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) оценили ситуацию на украинском валютном рынке к концу 2023 года. Утверждают, что определенная девальвация гривны обусловлена ростом спроса на иностранную валюту.

Об этом рассказал заместитель руководителя НБУ Сергей Николайчук, пишет Interfax.ua.

Читайте также:

Ослабление курса гривны

По его словам, в декабре наблюдался рост чистого спроса на иностранную валюту. Национальный банк, реагируя на соответствующую ситуацию, начал больше продавать на межбанковском валютном рынке.

"В то же время и в соответствии с декларируемыми принципами мы начали позволять курсу, во-первых, ослабляться, а затем с определенным временем еще с увеличением этого спроса начали позволять ему больше ослабляться", — пояснил представитель НБУ.

Николайчук напомнил, что перед этим, в конце октября — в начале ноября, ситуация на рынке была довольно благоприятной. Чистый спрос на иностранную валюту был минимален за последние несколько месяцев, что позволило укрепиться курсу национальной валюты.

Тем не менее, ситуация постепенно менялась со второй половины ноября, а в последний месяц года чистый спрос продолжил увеличиваться, но Нацбанк контролирует ситуацию.

"Опять же, эта ситуация является для нас абсолютно нормальной, мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватны соответствующей ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны, мы сглаживаем эти колебания, в то же время даем возможность выступать корректирующим механизмом и для валютного рынка, и для макроэкономических процессов", — резюмировал Сергей Николайчук.

По данным портала Минфин, месяц назад доллар стоил 37,62 грн — в покупке, 37,72 грн — в продаже, 22 декабря доллар покупают по 38,04 грн, а продают по 38,20 грн.

Как изменился наличный курс

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, было выпущено разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.

Также мы писали, что Нацбанк ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.