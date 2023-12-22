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Девальвація гривні перед Новим роком — у НБУ назвали причини

22 грудня 2023 08:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс гривні в Україні — у НБУ назвали причини девальвації
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) оцінили ситуацію на українському валютному ринку під кінець 2023 року. Стверджують, що певна девальвація гривні зумовлена зростанням попиту на іноземну валюту.

Про це розповів заступник керівника НБУ Сергій Ніколайчук, пише Interfax.ua.

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За його словами, у грудні спостерігалося подальше зростання чистого попиту на іноземну валюту. Національний банк, реагуючи на відповідну ситуацію, почав продавати більше на міжбанківському валютному ринку.

"Водночас і відповідно до декларованих принципів ми почали дозволяти курсу, по-перше, послаблюватися, а потім із певним часом ще зі збільшенням цього попиту почали дозволяти йому більше послаблюватися", — пояснив представник НБУ.

Ніколайчук нагадав, що перед цим, під кінець жовтня — на початку листопада, ситуація на ринку була доволі сприятливою. Чистий попит на іноземну валюту був мінімальний за останні кілька місяців, що дозволило курсу національної валюти зміцнитися.

Проте ситуація поступово змінювалась з другої половини листопада, а в останній місяць року чистий попит продовжив збільшуватися, однак Нацбанк контролює ситуацію.

"Знову ж таки, ця ситуація є для нас абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватні відповідній ситуації, і курс повинен коливатися в обидва боки, ми згладжуємо ці коливання, водночас даємо змогу курсу виступати коригувальним механізмом і для валютного ринку, і для макроекономічних процесів", — резюмував Сергій Ніколайчук.

За даними порталу Мінфін, місяць тому долар коштував 37,62 грн — у купівлі, 37,72 грн — у продажу, 22 грудня долар купують по 38,04 грн, а продають по 38,20 грн.

Як змінився готівковий курс

курс долара у грудні
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.

Також ми писали, що Нацбанк послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.

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