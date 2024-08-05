Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет arrow

Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

5 августа 2024 05:06
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Прогноз курса доллара на осень 2024г. Что будет с курсом гривны к концу лета — прогноз
Купюры долларов. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Июль принес с собой в Украину не только безумную жару и массовые отключения электроэнергии, но и значительные колебания курса доллара. Скачок стоимости иностранной валюты заставил понервничать многих украинцев. 22 июля была зафиксирована рекордная стоимость доллара — 41,49 грн. Сейчас Национальный банк Украины постепенно снижает курс иностранной валюты, но какова будет ее цена до конца лета — вопрос, который продолжает волновать общество.

Новини.LIVE узнали как изменится курс доллара к концу лета, и какой прогноз по росту стоимости иностранной валюты в Украине дают эксперты.

Читайте также:

Что происходит с курсом доллара в Украине

С начала июля официальный курс доллара в Украине, устанавливаемый Национальным банком, начал стремительно расти. Пиковое значение было достигнуто 22 июля, когда доллар стоил 41,49 гривны. За июль курс доллара вырос на 49 копеек (2,1%) и достиг уровня 41,02 гривны за доллар.

В ответ на это НБУ сменил стратегию интервенций на межбанковском рынке, начав укреплять гривну. Всего с начала года регулятор продал на межбанковском рынке 17,3 миллиарда долларов, в то время как объем покупки составил всего около 200 миллионов.

Валютные интервенции НБУ
Валютные интервенции НБУ – с начала года. Фото: НБУ

Только за июль благодаря интервенциям на валютном рынке НБУ реализовал 3,3 миллиарда долларов. Последний раз такие объемы продаж были зафиксированы в декабре 2023 года, когда регулятор продал 3,5 миллиарда долларов.

Это позволило главе НБУ Андрею Пышному заявить о восстановлении устойчивости валютного рынка в Украине и о намерении центробанка ее поддерживать.

"Национальный банк четко указывал на то, что будет присутствовать на валютном рынке и будет соответствующим образом реагировать на любые деструктивные факторы и чрезмерную волатильность", — подчеркнул он.

Среди других факторов, повлиявших на валютный рынок, глава НБУ отметил реакции на валютную либерализацию, которая привела к росту спроса на иностранную валюту на фоне определенного снижения предложения со стороны предприятий агропромышленного комплекса. Это произошло в связи с продлением с 12 июля текущего года срока возврата валютной выручки с 90 до 120 дней, а также благодаря продаже большого объема урожая в прошлом году.

Кроме того, глава центробанка подчеркнул, что ожидаемое поступление международной помощи в размере 4 миллиардов долларов усилит возможности регулятора влиять на ситуацию на рынке.

По его словам, прогнозируемое увеличение золотовалютных резервов за счет международной помощи обеспечит регулятору дополнительную уверенность в разработке подходов к интервенциям на межбанковском рынке.

Регулятор связал текущее ослабление курса гривны с ростом чистого спроса на валюту в последние два месяца, что явилось следствием увеличения бюджетных расходов, майской валютной либерализации и временного сокращения предложения валюты со стороны аграрного сектора. Последний фактор в НБУ объяснили исчерпанием прошлогоднего урожая и решением Кабмина увеличить предельный срок возврата экспортной выручки аграриев до 120 дней, ранее сокращенный со 180 до 90 дней.

При этом эксперты отмечают, что июльское падение курса гривны не должно пугать украинцев, потому что это были только колебания, а не долгосрочная тенденция.

"Все, что происходит на межбанковском валютном рынке, проходит под контролем НБУ. Сейчас после относительно длительного девальвационного тренда регулятор вернул курс ближе к 41 гривне за доллар. Тем самым Нацбанк и спекулянтов наказал, и показал, что амплитуда колебаний курса может быть и больше. Но это все равно – колебания, а не падение курса ", — объяснил заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Впрочем, к показателям, зафиксированным до начала подорожания, цены на иностранную валюту уже не вернулись. В начале августа доллар держится на уровне 41 гривны. По состоянию на 2 августа НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне 41,13 грн. Таким образом, с начала года иностранная валюта подорожала на 8,2% или 3,13 грн.

Официальный курс гривны по отношению к доллару США
Официальный курс гривны по отношению к доллару США. Источник: НБУ

Что будет с курсом доллара к концу лета

На данный момент эксперты не ожидают стремительного роста курса доллара, хотя и отмечают, что определенные колебания стоимости иностранной валюты все же могут произойти. Также они отмечают, что к показателям, зафиксированным в начале года (38 грн за доллар), курс уже вряд ли вернется.

Впрочем, как добавляют аналитики, прогнозировать каким будет курс доллара через месяц или до конца года очень сложно, потому что сейчас его устанавливает НБУ.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что на 2024 год прогнозировался средний курс доллара более 42 гривен. Однако в настоящее время действует режим управляемой гибкости, который будет определять дальнейшие изменения курса. Нацбанк будет стремиться удерживать национальную валюту на уровне, что позволяет сохранять доходы украинцев, имеющих депозиты в гривне и ОВГЗ.

"Если этого не сделать, то может сформироваться довольно неприятная тенденция для Нацбанка. А именно, когда рост доллара станет настолько высоким, что часть депозитов в гривнах начнет перетекать именно в доллар", — добавил эксперт.

По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща спрогнозировать, каким курс доллара будет осенью достаточно сложно, потому что он формируется, в том числе, от уровня международной финансовой помощи.

"С точки зрения бюджета гривну необходимо немного девальвировать, чтобы увеличить поступления от таможни. Нацбанк против глубокой девальвации, потому что это может вызвать отток средств населения из банков", — добавил эксперт.

По мнению Куща, до конца лета украинцам следует ожидать курс доллара в коридоре от 41 до 43 грн. Впрочем, он добавил, что такие показатели будут иметь место при своевременном получении финансовой помощи от партнеров. Если с ней будут задержки, доллар может стоить до 45 грн. Аналитик также отметил, что значительная девальвация гривны приведет к удорожанию импортных товаров.

"Конечно, весь импорт подорожает. У нас сейчас большинство товаров импортного происхождения, где-то на уровне 60%. Кроме того, есть еще и энергетический импорт: бензин, "дизель", электроэнергия, все это может подняться в цене", — подчеркнул Кущ.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заверил, что в удорожании доллара нет никакой сенсации, потому что пока что показатели стоимости иностранной валюты полностью совпадают с прогнозами самого НБУ на 2024 год. Эксперт прогнозирует, что к концу лета доллар будет стоить до 42 грн.

"Где-то на 50-60 копеек доллар еще подскочит. До конца года будет 42,6 грн. В макроэкономическом прогнозе четко эта цифра стоит, поэтому, наверное, так оно и будет", — отметил Пендзин.

Среди факторов, которые могут заставить Нацбанк еще больше девальвировать гривну, Пендзин назвал потребность денег в армии. Но это может произойти только в том случае, если не удастся компенсировать эту потребность посредством поднятия налогов.

"Если там не удастся, у Нацбанка будет единственный шанс — это печатать деньги. Тогда, действительно, это может повлечь за собой падение курса гривны. Но я думаю, что этого не будет", — добавил эксперт.

А вот глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, экономист Борис Кушнирук отметил, что на данный момент никто не сможет спрогнозировать, каким будет курс доллара в стране, потому что он полностью зависит от НБУ.

"Неоднократно подчеркивал, что в условиях огромного торгового дефицита курс фактически определяется не рынком, а Нацбанком. Что в голове у руководства НБУ не знают даже, похоже, в правительстве", — заявил эксперт.

По его мнению, главная проблема состоит в том, что Нацбанк не объясняет свою курсовую политику.

"Если это девальвация, то они должны сказать, например: "мы будем проводить девальвацию ежемесячно по 1%". В этом случае у рынка будет понимание, что будет происходить с курсом", — добавил Кушнирук.

По мнению экономиста, действующие условия курсовой политики создают большие возможности для злоупотреблений и коррупции. Потому что тот, кто знает, что будет с курсом, может на этом зарабатывать.

"Если бы курс определялся ситуацией на рынке — с точки зрения экспорта, импорта, ожиданий населения — то можно было бы давать прогнозы. Когда он на 100% зависит от Нацбанка — НБУ просто обязан делать это прозрачно", – подчеркнул Кушнирук.

Напомним, несмотря на то, что Нацбанк ухудшил курс инфляции до конца года с 8,2 до 8,5%, украинцам не следует бояться большого падения гривны. На главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, такой прогноз больше повлияет на цены в магазине, а не на стоимость доллара в целом.

Также мы писали, что при необходимости Национальный банк может прибегнуть к усилению валютных ограничений для нивелирования давления на гривну. В Украине сохраняется достаточный уровень золотовалютных резервов для поддержания курса национальной валюты в краткосрочной перспективе.

курс валют курс гривны курс доллара валюта обменники обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
обновлено:

05:11 "Шахеды" атакуют Украину более пяти часов — какие области под прицелом

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

04:44 Переданные Украине F-16 имеют систему предупреждения о ракетной атаке — СМИ

04:29 Ожидаются дожди и даже грозы — какие области синоптики предупредили об опасной погоде сегодня

обновлено:

03:42 БпЛА еще раз изменили направление движения — какие области под угрозой удара

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

03:20 Олимпийская чемпионка Магучих эмоционально прокомментировала свою победу на Играх-2024

02:57 Везу "золото" домой! Первые эмоции украинских атлеток после победы на Олимпиаде-2024

обновлено:

02:15 Взрывы прогремели в Киевской области — какой город обстреливают "шахеды"

01:36 Во Львове состоится судебное заседание по отмене ареста подозреваемого в убийстве Фарион

обновлено:

01:36 Ударные дроны долетели к Киевской области — ВС сделали важное предупреждение

обновлено:

05:11 "Шахеды" атакуют Украину более пяти часов — какие области под прицелом

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

04:44 Переданные Украине F-16 имеют систему предупреждения о ракетной атаке — СМИ

04:29 Ожидаются дожди и даже грозы — какие области синоптики предупредили об опасной погоде сегодня

обновлено:

03:42 БпЛА еще раз изменили направление движения — какие области под угрозой удара

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

03:20 Олимпийская чемпионка Магучих эмоционально прокомментировала свою победу на Играх-2024

02:57 Везу "золото" домой! Первые эмоции украинских атлеток после победы на Олимпиаде-2024

обновлено:

02:15 Взрывы прогремели в Киевской области — какой город обстреливают "шахеды"

01:36 Во Львове состоится судебное заседание по отмене ареста подозреваемого в убийстве Фарион

обновлено:

01:36 Ударные дроны долетели к Киевской области — ВС сделали важное предупреждение

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине