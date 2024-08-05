Прогноз курса доллара на осень 2024г. Что будет с курсом гривны к концу лета — прогноз

Купюры долларов. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Июль принес с собой в Украину не только безумную жару и массовые отключения электроэнергии, но и значительные колебания курса доллара. Скачок стоимости иностранной валюты заставил понервничать многих украинцев. 22 июля была зафиксирована рекордная стоимость доллара — 41,49 грн. Сейчас Национальный банк Украины постепенно снижает курс иностранной валюты, но какова будет ее цена до конца лета — вопрос, который продолжает волновать общество.

Новини.LIVE узнали как изменится курс доллара к концу лета, и какой прогноз по росту стоимости иностранной валюты в Украине дают эксперты.

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Что происходит с курсом доллара в Украине

С начала июля официальный курс доллара в Украине, устанавливаемый Национальным банком, начал стремительно расти. Пиковое значение было достигнуто 22 июля, когда доллар стоил 41,49 гривны. За июль курс доллара вырос на 49 копеек (2,1%) и достиг уровня 41,02 гривны за доллар.

В ответ на это НБУ сменил стратегию интервенций на межбанковском рынке, начав укреплять гривну. Всего с начала года регулятор продал на межбанковском рынке 17,3 миллиарда долларов, в то время как объем покупки составил всего около 200 миллионов.

Валютные интервенции НБУ – с начала года. Фото: НБУ

Только за июль благодаря интервенциям на валютном рынке НБУ реализовал 3,3 миллиарда долларов. Последний раз такие объемы продаж были зафиксированы в декабре 2023 года, когда регулятор продал 3,5 миллиарда долларов.

Это позволило главе НБУ Андрею Пышному заявить о восстановлении устойчивости валютного рынка в Украине и о намерении центробанка ее поддерживать.

"Национальный банк четко указывал на то, что будет присутствовать на валютном рынке и будет соответствующим образом реагировать на любые деструктивные факторы и чрезмерную волатильность", — подчеркнул он.

Среди других факторов, повлиявших на валютный рынок, глава НБУ отметил реакции на валютную либерализацию, которая привела к росту спроса на иностранную валюту на фоне определенного снижения предложения со стороны предприятий агропромышленного комплекса. Это произошло в связи с продлением с 12 июля текущего года срока возврата валютной выручки с 90 до 120 дней, а также благодаря продаже большого объема урожая в прошлом году.

Кроме того, глава центробанка подчеркнул, что ожидаемое поступление международной помощи в размере 4 миллиардов долларов усилит возможности регулятора влиять на ситуацию на рынке.

По его словам, прогнозируемое увеличение золотовалютных резервов за счет международной помощи обеспечит регулятору дополнительную уверенность в разработке подходов к интервенциям на межбанковском рынке.

Регулятор связал текущее ослабление курса гривны с ростом чистого спроса на валюту в последние два месяца, что явилось следствием увеличения бюджетных расходов, майской валютной либерализации и временного сокращения предложения валюты со стороны аграрного сектора. Последний фактор в НБУ объяснили исчерпанием прошлогоднего урожая и решением Кабмина увеличить предельный срок возврата экспортной выручки аграриев до 120 дней, ранее сокращенный со 180 до 90 дней.

При этом эксперты отмечают, что июльское падение курса гривны не должно пугать украинцев, потому что это были только колебания, а не долгосрочная тенденция.

"Все, что происходит на межбанковском валютном рынке, проходит под контролем НБУ. Сейчас после относительно длительного девальвационного тренда регулятор вернул курс ближе к 41 гривне за доллар. Тем самым Нацбанк и спекулянтов наказал, и показал, что амплитуда колебаний курса может быть и больше. Но это все равно – колебания, а не падение курса ", — объяснил заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Впрочем, к показателям, зафиксированным до начала подорожания, цены на иностранную валюту уже не вернулись. В начале августа доллар держится на уровне 41 гривны. По состоянию на 2 августа НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне 41,13 грн. Таким образом, с начала года иностранная валюта подорожала на 8,2% или 3,13 грн.

Официальный курс гривны по отношению к доллару США. Источник: НБУ

Что будет с курсом доллара к концу лета

На данный момент эксперты не ожидают стремительного роста курса доллара, хотя и отмечают, что определенные колебания стоимости иностранной валюты все же могут произойти. Также они отмечают, что к показателям, зафиксированным в начале года (38 грн за доллар), курс уже вряд ли вернется.

Впрочем, как добавляют аналитики, прогнозировать каким будет курс доллара через месяц или до конца года очень сложно, потому что сейчас его устанавливает НБУ.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что на 2024 год прогнозировался средний курс доллара более 42 гривен. Однако в настоящее время действует режим управляемой гибкости, который будет определять дальнейшие изменения курса. Нацбанк будет стремиться удерживать национальную валюту на уровне, что позволяет сохранять доходы украинцев, имеющих депозиты в гривне и ОВГЗ.

"Если этого не сделать, то может сформироваться довольно неприятная тенденция для Нацбанка. А именно, когда рост доллара станет настолько высоким, что часть депозитов в гривнах начнет перетекать именно в доллар", — добавил эксперт.

По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща спрогнозировать, каким курс доллара будет осенью достаточно сложно, потому что он формируется, в том числе, от уровня международной финансовой помощи.

"С точки зрения бюджета гривну необходимо немного девальвировать, чтобы увеличить поступления от таможни. Нацбанк против глубокой девальвации, потому что это может вызвать отток средств населения из банков", — добавил эксперт.

По мнению Куща, до конца лета украинцам следует ожидать курс доллара в коридоре от 41 до 43 грн. Впрочем, он добавил, что такие показатели будут иметь место при своевременном получении финансовой помощи от партнеров. Если с ней будут задержки, доллар может стоить до 45 грн. Аналитик также отметил, что значительная девальвация гривны приведет к удорожанию импортных товаров.

"Конечно, весь импорт подорожает. У нас сейчас большинство товаров импортного происхождения, где-то на уровне 60%. Кроме того, есть еще и энергетический импорт: бензин, "дизель", электроэнергия, все это может подняться в цене", — подчеркнул Кущ.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заверил, что в удорожании доллара нет никакой сенсации, потому что пока что показатели стоимости иностранной валюты полностью совпадают с прогнозами самого НБУ на 2024 год. Эксперт прогнозирует, что к концу лета доллар будет стоить до 42 грн.

"Где-то на 50-60 копеек доллар еще подскочит. До конца года будет 42,6 грн. В макроэкономическом прогнозе четко эта цифра стоит, поэтому, наверное, так оно и будет", — отметил Пендзин.

Среди факторов, которые могут заставить Нацбанк еще больше девальвировать гривну, Пендзин назвал потребность денег в армии. Но это может произойти только в том случае, если не удастся компенсировать эту потребность посредством поднятия налогов.

"Если там не удастся, у Нацбанка будет единственный шанс — это печатать деньги. Тогда, действительно, это может повлечь за собой падение курса гривны. Но я думаю, что этого не будет", — добавил эксперт.

А вот глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, экономист Борис Кушнирук отметил, что на данный момент никто не сможет спрогнозировать, каким будет курс доллара в стране, потому что он полностью зависит от НБУ.

"Неоднократно подчеркивал, что в условиях огромного торгового дефицита курс фактически определяется не рынком, а Нацбанком. Что в голове у руководства НБУ не знают даже, похоже, в правительстве", — заявил эксперт.

По его мнению, главная проблема состоит в том, что Нацбанк не объясняет свою курсовую политику.

"Если это девальвация, то они должны сказать, например: "мы будем проводить девальвацию ежемесячно по 1%". В этом случае у рынка будет понимание, что будет происходить с курсом", — добавил Кушнирук.

По мнению экономиста, действующие условия курсовой политики создают большие возможности для злоупотреблений и коррупции. Потому что тот, кто знает, что будет с курсом, может на этом зарабатывать.

"Если бы курс определялся ситуацией на рынке — с точки зрения экспорта, импорта, ожиданий населения — то можно было бы давать прогнозы. Когда он на 100% зависит от Нацбанка — НБУ просто обязан делать это прозрачно", – подчеркнул Кушнирук.

Напомним, несмотря на то, что Нацбанк ухудшил курс инфляции до конца года с 8,2 до 8,5%, украинцам не следует бояться большого падения гривны. На главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, такой прогноз больше повлияет на цены в магазине, а не на стоимость доллара в целом.

Также мы писали, что при необходимости Национальный банк может прибегнуть к усилению валютных ограничений для нивелирования давления на гривну. В Украине сохраняется достаточный уровень золотовалютных резервов для поддержания курса национальной валюты в краткосрочной перспективе.