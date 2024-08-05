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Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

5 серпня 2024 05:06
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Прогноз курсу долара на осінь 2024 року. Що буде з курсом гривні до кінця літа — прогноз
Купюри доларів. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Липень приніс з собою в Україну не тільки шалену спеку та масові відключення електроенергії, а й значні коливання курсу долара. Стрибок вартості іноземної валюти змусив понервувати багатьох українців. 22 липня було зафіксовано рекордну вартість долара — 41,49 грн. Нині Національний банк України поступово знижує курс іноземної валюти, але якою буде її ціна до кінця літа — питання, яке продовжує хвилювати суспільство.

Новини.LIVE дізналися як зміниться курс долара до кінця літа, та який прогноз щодо зростання вартості іноземної валюти в Україні дають експерти.

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Що відбувається з курсом долара в Україні

З початку липня офіційний курс долара в Україні, який встановлює Національний банк, почав стрімко зростати. Пікового значення було досягнуто 22 липня, коли долар коштував 41,49 гривні. За липень курс долара зріс на 49 копійок (2,1%) і досяг рівня 41,02 гривні за долар.

У відповідь на це НБУ змінив стратегію інтервенцій на міжбанківському ринку, почавши зміцнювати гривню. Всього з початку року регулятор продав на міжбанківському ринку 17,3 мільярда доларів, тоді як обсяг купівлі становив лише близько 200 мільйонів.

Валютні інтервенції НБУ
Валютні інтервенції НБУ з початку року. Фото: НБУ

Тільки за липень завдяки інтервенціям на валютному ринку НБУ реалізував 3,3 мільярда доларів. Востаннє такі обсяги продажів були зафіксовані у грудні 2023 року, коли регулятор продав 3,5 мільярда доларів.

Це дозволило голові НБУ Андрію Пишнному заявити про відновлення стійкості валютного ринку в Україні й про намір центробанку її підтримувати.

"Національний банк чітко вказував на те, що буде присутній на валютному ринку і відповідним чином реагуватиме на будь-які деструктивні фактори та надмірну волатильність", — підкреслив він.

Серед інших чинників, що вплинули на валютний ринок, голова НБУ наголосив на реакції на валютну лібералізацію, яка призвела до зростання попиту на іноземну валюту на тлі певного зниження пропозиції з боку підприємств агропромислового комплексу. Це сталося у зв'язку із продовженням з 12 липня поточного року терміну повернення валютного виторгу з 90 до 120 днів, а також завдяки продажу великого обсягу врожаю минулого року.

Крім того, голова центробанку наголосив, що очікуване надходження міжнародної допомоги у розмірі 4 мільярдів доларів посилить можливості регулятора впливати на ситуацію на ринку.

За його словами, прогнозоване збільшення золотовалютних резервів коштом міжнародної допомоги забезпечить регулятору додаткову впевненість у розробці підходів до інтервенцій на міжбанківському ринку.

Регулятор пов'язав поточне ослаблення курсу гривні зі зростанням чистого попиту на валюту в останні два місяці, що стало наслідком збільшення бюджетних видатків, травневої валютної лібералізації та тимчасового скорочення пропозиції валюти з боку аграрного сектору. Останній фактор у НБУ пояснили вичерпанням торішнього врожаю та рішенням Кабміну збільшити граничний термін повернення експортної виручки аграріїв до 120 днів, раніше скорочений зі 180 до 90 днів.

При цьому експерти відзначають, що липневе падіння курсу гривні не повинне лякати українців, тому що це були лише коливання, а не довгострокова тенденція.

"Все, що відбувається на міжбанківському валютному ринку, проходить під контролем НБУ. Наразі після відносно тривалого девальваційного тренду регулятор повернув курс ближче до 41 гривні за долар. Тим самим Нацбанк і спекулянтів покарав, і показав, що амплітуда коливань курсу може бути й більшою. Але це все одно — коливання, а не падіння курсу", — пояснив заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Втім, до показників, що були зафіксовані до початку здорожчання ціни на іноземну валюту вже не повернулись. На початку серпня долар тримається на рівні 41 гривні. Станом на 2 серпня офіційний курс гривні щодо долара США НБУ встановив на рівні 41,13 грн. Таким чином, з початку року іноземна валюта подорожчала на 8,2% або на 3,13 грн.

Офіційний курс гривні щодо долара США
Офіційний курс гривні щодо долара США. Джерело: НБУ

Що буде з курсом долара до кінця літа

Наразі експерти не очікують стрімкого зростання курсу долара, хоча і зазначають, що певні коливання вартості іноземної валюти все ж можуть відбутися. Також вони відзначають, що до показників, що були зафіксовані на початку року (38 грн за долар) курс вже навряд чи повернеться.

Втім, як додають аналітики, прогнозувати яким буде курс долара через місяць або до кінця року дуже складно, тому що наразі його встановлює НБУ.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що на 2024 рік прогнозувався середній курс долара понад 42 гривні. Однак нині діє режим керованої гнучкості, який і визначатиме подальші зміни курсу. Нацбанк прагнутиме утримувати національну валюту на рівні, що дозволяє зберігати доходи українців, які мають депозити у гривні та ОВДП.

"Якщо цього не зробити, то може сформуватися доволі неприємна тенденція для Нацбанку. А саме — коли зростання долара стане настільки високим, що частина депозитів в гривнях почне перетікати саме в долар" — додав експерт.

За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща спрогнозувати яким курс долара буде восени досить складно, тому що він формується, в тому числі, від рівня міжнародної фінансової допомоги. 

"З точки зору бюджету гривню необхідно трохи девальвувати, щоб збільшити надходження з митниці. Нацбанк проти глибокої девальвації, тому що це може викликати відтік коштів населення з банків", — додав експерт.

На думку Куща, до кінця літа українцям слід очікувати курс долара в коридорі від 41 до 43 грн. Втім, він додав, що такі показники будуть мати місце в разі своєчасного отримання фінансової допомоги від партнерів. Якщо з нею будуть затримки долар може коштувати до 45 грн. Аналітик також зазначив, що значна девальвація гривні призведе до здорожчання імпортних товарів.

"Звичайно весь імпорт здорожчає. У нас зараз більшість товарів імпортного походження, десь на рівні 60%. Крім того, є ще й енергетичний імпорт: бензин, "дизель", електроенергія, все це може піднятись в ціні", — підкреслив Кущ.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин запевнив, що у здорожчанні долара наразі немає ніякої сенсації, тому що наразі показники вартості іноземної валюти повністю збігаються з прогнозами самого НБУ на 2024 рік. Експерт прогнозує, що до кінця літа долар буде коштувати до 42 грн.

"Десь на 50-60 копійок долар ще підскочить. До кінця року буде 42,6 грн. У макроекономічному прогнозі чітко ця цифра стоїть, тому напевно так воно й буде", — зазначив Пендзин.  

Серед чинників, які можуть змусити Нацбанк ще більше девальвувати гривню Пендзин назвав потребу грошей у війську. Але це може відбутись тільки в тому випадку, якщо не вдасться компенсувати цю потребу за допомогою підняття податків.

"Якщо там не вдасться, у Нацбанку буде єдиний шанс — це друкувати гроші. Тоді, дійсно, це може потягнути за собою падіння курсу гривні. Але я думаю, що цього не буде", — додав експерт.

А от голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук зазначив, що наразі ніхто не зможе спрогнозувати яким буде курс долара в країні, тому що він повністю залежить від НБУ.

"Неодноразово підкреслював, що в умовах величезного торговельного дефіциту курс фактично визначається не ринком, а Нацбанком. Що в голові у керівництва НБУ не знають навіть, схоже, в уряді", — заявив експерт.

На його думку, головна проблема полягає в тому, що Нацбанк не пояснює свою курсову політику.

"Якщо це девальвація, то вони мають сказати, наприклад: "ми будемо проводити девальвацію щомісяця по 1%". В цьому випадку у ринку буде розуміння, що буде відбуватися з курсом" — додав Кушнірук.

На думку економіста чинні умови курсової політики створюють великі можливості для зловживань і корупції. Тому, що той хто знає, що буде з курсом може на цьому заробляти.

"Якби курс визначався ситуацією на ринку — з точки зору експорту, імпорту, очікувань населення — то можна було б давати прогнози. Коли він на 100% залежить від Нацбанку — НБУ просто зобов'язаний робити це прозоро", — підкреслив Кушнірук.

Нагадаємо, попри те, що Нацбанк погіршив курс інфляції до кінця року з 8,2% до 8,5%, українцям не слід боятися великого падіння гривні. На голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, такий прогноз більше вплине на ціни в магазині, а не на вартість долара загалом

Також ми писали, що за потреби Національний банк може вдатися до посилення валютних обмежень для нівелювання тиску на гривню. Втім, в Україні зберігається достатній рівень золотовалютних резервів для підтримки курсу національної валюти в короткостроковій перспективі.

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