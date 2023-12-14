Депозиты украинцев — сколько денег хранится в банках

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы во время войны все активнее несут деньги в банки. По сравнению с 2021 годом количество депозитов выросло на 50%.

О таких данных Национального банка сообщил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Ситуация с банковскими вкладами

Как отмечает Гетманцев, на конец осени 2023 года клиенты украинских финучреждений хранили на депозитах около 1,5 триллиона гривен.

По подсчетам Нацбанка, объем банковских вкладов обычных украинцев из общей суммы составляет 0,68 трлн гривен.

По словам главы профильного комитета, по сравнению с концом 2021 года количество депозитов всех клиентов банков увеличилось почти на 50%, в частности, со стороны населения — на 60%. Однако валютные вклады выросли всего на 9%.

Также стабильно росло количество кредитов за последние шесть месяцев. В частности, благодаря государственным программам кредитования, среди которых "5-7-9" и "еОселя".

"Кредитование в национальной валюте продолжает понемногу возобновляться как за счет корпоративного сектора, так и домохозяйств", — отмечает он.

Однако по сравнению с довоенным периодом этот рынок продолжает находиться в стагнации. В частности, это обусловлено:

наращиванием доли NPL и отчислениями в резервы;

повышением банковских рисков;

усилением требований к новым кредитам;

ухудшением финансового положения клиентов.

За ноябрь уровень кредитов в гривне только вернулся к показателю конца 2021 года. Однако портфель валютных кредитов за это время сократился более чем на треть.

Источник: Гетманцев

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного ПриватБанка могут получить денежные подарки под новогоднюю елку. Для этого необходимо выполнить условия до 31 декабря.

Также мы писали, что украинские граждане хранят деньги на депозитах в финучреждениях. Наибольший объем вкладчиков приходится на государственные банки.

Еще сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество финучреждений, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и виды социальной помощи. Это позволило создать конкуренцию на рынке банковских услуг.