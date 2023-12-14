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Депозитів побільшало на 50% — які суми тримають українці в банках

14 грудня 2023 10:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Депозити українців — скільки грошей зберігається в банках
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці під час війни дедалі активніше несуть гроші у банки. Порівняно з 2021 роком кількість депозитів зросла на 50%.

Про такі дані Національного банку повідомив голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Ситуація з банківськими вкладами

Як зазначає Гетманцев, станом на кінець осені 2023 року клієнти українських фінустанов зберігали на депозитах близько 1,5 трильйона гривень.

За підрахунками Нацбанку, обсяг банківських вкладів звичайних українців із загальної суми становить 0,68 трлн гривень.

За словами голови профільного комітету, порівняно з кінцем 2021-го кількість депозитів усіх клієнтів банків збільшилась майже на 50%, зокрема, з боку населення — на 60%. Проте валютні вклади зросли лише на 9%.

Також стабільно зростала кількість кредитів за останні шість місяців. Зокрема, завдяки державним програмам кредитування, з-поміж яких "5-7-9" та "єОселя".

"Кредитування в національній валюті продовжує потроху відновлюватись як за рахунок корпоративного сектору, так і домогосподарств", — зауважує він.

Проте порівняно з довоєнним періодом цей ринок продовжує перебувати у стагнації. Зокрема, це обумовлено:

  • нарощенням частки NPL та відрахуваннями до резервів;
  • підвищенням банківських ризиків;
  • посиленням вимог до нових кредитів;
  • погіршенням фінансового стану клієнтів.

Упродовж листопада рівень кредитів в гривні тільки повернувся до показника кінця 2021 року. Проте портфель валютних кредитів за цей час скоротився на понад третину.

 

депозити в банках
Джерело: Гетманцев

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного ПриватБанку можуть отримати грошові подарунки під новорічну ялинку. Для цього необхідно виконати певні умови до 31 грудня.

Також ми писали, що українські громадяни зберігають гроші на депозитах у фінустановах. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Ще повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) пропонує збільшити кількість фінустанов, які могли б виплачувати українцям пенсії та різноманітні види соціальної допомоги. Це дозволило б створити конкуренцію на ринку банківських послуг.

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