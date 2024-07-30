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Изменятся ли тарифы на газ в Украине с 1 августа — кому придется платить больше

30 июля 2024 05:49
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какими будут тарифы на газ для украинцев с 1 августа 2024 года
Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В августе в Украине не ожидается повышение тарифов на газ. В последний месяц лета стоимость услуг останется на прежнем уровне. Однако, разные поставщики могут устанавливать разные цены на этот вид коммунальных услуг.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на газ с 1 августа.

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В августе цена газа для обслуживаемых "Нафтогазом" бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков стоимость газа будет варьироваться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Следует отметить, что в настоящее время большинство украинских бытовых потребителей (98% или 12 миллионов домохозяйств) получают газ от "Нафтогаза Украины". Установленная "Нафтогазом" цена на газ в размере 7,96 грн за кубометр будет действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года.

Тарифы на газ у популярных поставщиков:

  • ООО "Эру Людям" — 7,70 грн;
  • ООО "Энерджи Трейд Груп" — 7,799 грн;
  • ООО "ГК Нафтогаз Украины" — 7,96 грн;
  • ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн;
  • ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн;
  • ООО "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн;
  • ООО "Галнефтегаз" — 7,99
  • ЧП "Окко Контракт" — 7,99 грн;
  • ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн;
  • ООО "Киевские Энергетические Услуги" (Yasno) — 8,46 грн;
  • ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (Yasno) — 8,46 грн;
  • ООО "Аскания Энерджи" — 9,95 грн;
  • ООО "Ритейл Сервис" — 9,99 грн.
  • ТМ "Светогаз" — 9,99 грн;

Напомним, с 1 августа 2024 года украинцы получат жилищные субсидии на неотапливаемый сезон в повышенном размере в связи с ростом некоторых тарифов. Для всех получателей перечислят новый размер автоматически.

Также мы писали, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежки с более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при обнаружении одного важного нарушения, за которое придется заплатить больше.

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