Какими будут тарифы на газ для украинцев с 1 августа 2024 года

Изменятся ли тарифы на газ в Украине с 1 августа — кому придется платить больше
В августе в Украине не ожидается повышение тарифов на газ. В последний месяц лета стоимость услуг останется на прежнем уровне. Однако, разные поставщики могут устанавливать разные цены на этот вид коммунальных услуг.
Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на газ с 1 августа.
Какие будут тарифы на газ для населения с 1 августа
В августе цена газа для обслуживаемых "Нафтогазом" бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков стоимость газа будет варьироваться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.
Следует отметить, что в настоящее время большинство украинских бытовых потребителей (98% или 12 миллионов домохозяйств) получают газ от "Нафтогаза Украины". Установленная "Нафтогазом" цена на газ в размере 7,96 грн за кубометр будет действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года.
Тарифы на газ у популярных поставщиков:
- ООО "Эру Людям" — 7,70 грн;
- ООО "Энерджи Трейд Груп" — 7,799 грн;
- ООО "ГК Нафтогаз Украины" — 7,96 грн;
- ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн;
- ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн;
- ООО "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 грн;
- ООО "Галнефтегаз" — 7,99
- ЧП "Окко Контракт" — 7,99 грн;
- ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн;
- ООО "Киевские Энергетические Услуги" (Yasno) — 8,46 грн;
- ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (Yasno) — 8,46 грн;
- ООО "Аскания Энерджи" — 9,95 грн;
- ООО "Ритейл Сервис" — 9,99 грн.
- ТМ "Светогаз" — 9,99 грн;
Напомним, с 1 августа 2024 года украинцы получат жилищные субсидии на неотапливаемый сезон в повышенном размере в связи с ростом некоторых тарифов. Для всех получателей перечислят новый размер автоматически.
Также мы писали, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежки с более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при обнаружении одного важного нарушения, за которое придется заплатить больше.
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