Якими будуть тарифи на газ для українців з 1 серпня 2024 року

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У серпні в Україні не очікується підвищення тарифів на газ. В останній місяць літа вартість послуг залишиться на колишньому рівні. Однак, різні постачальники можуть встановлювати різні ціни на цей вид комунальних послуг.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на газ з 1 серпня.

Читайте також:

Які будуть тарифи на газ для населення з 1 серпня

У серпні ціна газу для побутових споживачів, яких обслуговує "Нафтогаз", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників вартість газу варіюватиметься від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Слід зазначити, що наразі переважна більшість українських побутових споживачів (98% або 12 мільйонів домогосподарств) одержують газ від "Нафтогазу України". Встановлена ​​"Нафтогазом" ціна на газ у розмірі 7,96 грн за кубометр діятиме принаймні до кінця квітня 2025 року.

Тарифи на газ у популярних постачальників:

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн;

ТОВ "ГК Нафтогаз України" — 7,96 грн;

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн;

ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн;

ТОВ "Галнафтогаз" — 7,99

ПП "Окко Контракт" — 7,99 грн;

ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (Yasno) — 8,46 грн;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (Yasno) — 8,46 грн;

ТОВ "Асканія Енерджі" — 9,95 грн;

ТОВ "Ритейл Сервіс" — 9,99 грн.

ТМ "Світлогаз" — 9,99 грн;

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року українці отримають житлові субсидії на неопалювальний сезон у підвищеному розмірі у зв'язку зі зростанням деяких тарифів. Для всіх отримувачів новий розмір перерахують автоматично.

Також ми писали, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більше.