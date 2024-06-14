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Большинство беженцев в Польше потратили деньги, заработанные в Украине — исследование

14 июня 2024 12:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Польше — украинцы рассказали, на что живут в 2024 году
Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские беженцы в Польше рассказали, на что живут в 2024 году. Подавляющее большинство (60%) заявило, что уже потратили деньги, заработанные в Украине.

Таковы результаты опроса аналитиков международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, проведенного для Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно исследованию, за последние 12 месяцев львиная доля граждан в Польше не пользовались средствами, заработанными в Украине. 27% пользуются такими сбережениями, 10% тратили деньги семьи, 3% зарабатывали отдаленно в Украине.

Из тех, кто за последний год тратил средства, заработанные в Украине, 53% утверждают, что размер ежемесячных расходов изменился, 47% не меняли уровень расходов.

Те, у кого изменились расходы, сообщили, что это связано с появлением заработка в Польше (20%). В частности, 15% рассказали, что у них закончились денежные средства, заработанные в Украине. Также 4% сообщили, что потеряли отдаленную работу в Украине. Еще столько рассказали, что родственники больше не предоставляют деньги. Остальные (57%) не назвали причину.

 

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Опрос беженцев. Источник: Gremi Personal

Исследование было проведено в марте-мае 2024 года. Опросили 1315 украинских беженцев, которые трудоустраивались на работу в Польше через агентство Gremi Personal.

В частности, рассказали, что на момент устройства на работу в Польше 38% уже работали по найму в этой стране, 18% временно не имели работы, однако искали, 9% являются студентами или учениками, у 3% была работа удаленная, у 2% было домашнее хозяйство, у 26% был другой статус.

 

беженцы Польша доходы
Опрос беженцев. Источник: Gremi Personal

60% украинских беженцев, уже не пользующихся средствами, заработанными в Украине, приспособились к проживанию в Польше и благодаря программе защиты не намерены возвращаться на родину.

"Мы считаем, что первоочередной задачей для Украины является разработка стратегии возвращения тех 40% граждан, которые тратят свои деньги за пределами страны. Эти люди, вероятно, еще не успели полностью ассимилироваться в новых условиях и не имеют долгосрочных планов оставаться за границей", — заявили в Gremi Personal.

Как свидетельствует мартовский опрос агентства, 43% граждан в Польше заявили, что им сложно определиться с вопросом возвращения в Украину, 19% заявили, что у них есть четкие планы остаться в Польше, 15% — не собираются возвращаться в ближайшие пять лет, 13% заявили о желании вернуться через полгода, еще 10% — в течение одного года.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда Польши наблюдается повышенный спрос на работников в нескольких областях. В последнее время дефицит обостряется из-за оттока украинцев в другие страны Европы.

Также мы писали, что в Украине во время полномасштабной войны в результате демографических процессов количество трудоспособного населения существенно сократилось. Показатель на 2024 год по сравнению с довоенным 2021 годом снизился на 40%.

Польша
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