Біженці у Польщі — українці розповіли, на що живуть у 2024 році

Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські біженці у Польщі розповіли, на що живуть у 2024 році. Переважна більшість (60%) заявили, що вже витратили гроші, зароблені в Україні.

Такі результати опитування аналітиків міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, здійсненого для Національного банку України (НБУ).

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Згідно з дослідженням, за останні 12 місяців левова частка громадян у Польщі не користувалися коштами, які були зароблені в Україні. 27% користуються такими заощадженнями, 10% витрачали гроші родини, 3% заробляли віддалено в Україні.

З-поміж тих, хто за останній рік витрачав кошти, зароблені в Україні, 53% стверджують, що розмір щомісячних витрат змінився, 47% не змінювали рівень витрат.

Ті, в кого змінилися витрати, повідомили, що це пов'язано з появою заробітком у Польщі (20%). Зокрема, 15% розповіли, що в них закінчилися кошти, зароблені в Україні. Також 4% повідомили, що втратили віддалену роботу в Україні. Ще стільки розповіли, що родичі більше не надають грошей. Решта (57%) не назвали причини.

Опитування біженців. Джерело: Gremi Personal

Дослідження провели у березні-травні 2024 року. Опитали 1315 українських біженців, які працевлаштовувалися на роботу у Польщі через агенцію Gremi Personal.

Зокрема, розповіли, що на момент влаштування на роботу в Польщі 38% вже працювали за наймом в цій країні, 18% тимчасово не мали роботи, однак шукали, 9% є студентами чи учнями, у 3% була робота віддалена, у 2% було домашнє господарство, в 26% був інший статус.

Опитування біженців. Джерело: Gremi Personal

60% українських біженців, хто вже не користується коштами, заробленими в Україні, пристосувалися до проживання у Польщі і завдяки програмі захисту не мають наміру повертатися на батьківщину.

"Ми вважаємо, що першочерговим завданням для України є розробка стратегії повернення тих 40% громадян, які витрачають свої гроші за межами країни. Ці люди, ймовірно, ще не встигли повністю асимілюватися у нових умовах і не мають довгострокових планів залишатися за кордоном", — заявили в Gremi Personal.

Як свідчить березневе опитування агентства, 43% громадян у Польщі заявили, що їм складно визначитися з питанням повернення в Україну, 19% заявили, що мають чіткі плани залишитися у Польщі, 15% — не збираються повертатися у найближчі п'ять років, 13% заявили про бажання повернутися за пів року, ще 10% — упродовж одного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку праці Польщі спостерігається підвищений попит на працівників у кількох сферах. Останнім часом дефіцит загострюється через відтік українців до інших країн Європи.

Також ми писали, що в Україні під час повномасштабної війни внаслідок демографічних процесів кількість працездатного населення суттєво скоротилася. Показник станом на 2024 рік порівняно з довоєнним 2021 роком знизився на 40%.