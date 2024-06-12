Курс валют на 13 июня — доллар снова изменился в стоимости

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банках после активного роста начал постепенно снижаться. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 13 июня 2024 года установлен курс американской валюты на более низком уровне.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка и порталы по мониторингу.

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Так, регулятор утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,44 грн (-0,07);

евро — 43,53 грн (+0,08);

злотый — 10,03 грн (+0,03).

Курс валют в банках

Как пишет издание Kurs, на украинском наличном рынке доллар фактически не изменился. Стоит в среднем в покупке 40,36 грн (+0,02), в продаже — 40,89 грн (+0,01). Евро при покупке стоит 43,47 грн (0,00), в продаже — 44,24 грн (-0,05).

В ПриватБанке доллар снизился в покупке, стоит 40,25 грн (-0,05), в продаже — 40,85 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (+0,10), продают — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 40,35 грн (0,00), при продаже — 40,90 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар подорожал в покупке, стоит 40,82 грн (+0,02), не изменился в продаже — 40,90 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 44,15 грн (0,00), в продаже — 44,35 грн (+0,05).

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Напомним, украинские банки нарастили ввоз наличной валюты для удовлетворения спроса. В частности, вдвое больше ввезли евро.

Также мы писали, что в Украине хотят разрешить финучреждениям раскрывать банковскую тайну по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.