Курс валют на 13 червня — долар знову змінився у вартості

Банки в Україні змінили курс долара — скільки коштує валюта
Курс долара в українських банках після активного зростання почав поволі знижуватися. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 13 червня 2024 року встановлено курс американської валюти на нижчому рівні.
Про це повідомляє пресцентр Нацбанку та портали з моніторингу.
Курс долара, євро та злотого
Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 40,44 грн (-0,07);
- євро — 43,53 грн (+0,08);
- злотий — 10,03 грн (+0,03).
Курс валют у банках
Як пише видання Kurs, на українському готівковому ринку долар фактично не змінився. Коштує у середньому у купівлі 40,36 грн (+0,02), у продажу — 40,89 грн (+0,01). Євро під час купівлі коштує — 43,47 грн (0,00), у продажу — 44,24 грн (-0,05).
У ПриватБанку долар знизився у купівлі, коштує 40,25 грн (-0,05), у продажу — 40,85 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (+0,10), продають — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,35 грн (0,00), під час продажу — 40,90 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар подорожчав у купівлі, коштує 40,82 грн (+0,02), не змінився у продажу — 40,90 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 44,15 грн (0,00), у продажу — 44,35 грн (+0,05).
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Нагадаємо, українські банки наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. Зокрема, удвічі більше ввезли євро.
Також ми писали, що в Україні хочуть дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.
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