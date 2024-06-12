Курс валют на 13 червня — долар знову змінився у вартості

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банках після активного зростання почав поволі знижуватися. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 13 червня 2024 року встановлено курс американської валюти на нижчому рівні.

Про це повідомляє пресцентр Нацбанку та портали з моніторингу.

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Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,44 грн (-0,07);

євро — 43,53 грн (+0,08);

злотий — 10,03 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, на українському готівковому ринку долар фактично не змінився. Коштує у середньому у купівлі 40,36 грн (+0,02), у продажу — 40,89 грн (+0,01). Євро під час купівлі коштує — 43,47 грн (0,00), у продажу — 44,24 грн (-0,05).

У ПриватБанку долар знизився у купівлі, коштує 40,25 грн (-0,05), у продажу — 40,85 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (+0,10), продають — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,35 грн (0,00), під час продажу — 40,90 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар подорожчав у купівлі, коштує 40,82 грн (+0,02), не змінився у продажу — 40,90 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 44,15 грн (0,00), у продажу — 44,35 грн (+0,05).

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Нагадаємо, українські банки наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. Зокрема, удвічі більше ввезли євро.

Також ми писали, що в Україні хочуть дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.