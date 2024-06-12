Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Банки в Україні змінили курс долара — скільки коштує валюта arrow

Банки в Україні змінили курс долара — скільки коштує валюта

12 червня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 13 червня — долар знову змінився у вартості
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських банках після активного зростання почав поволі знижуватися. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 13 червня 2024 року встановлено курс американської валюти на нижчому рівні.

Про це повідомляє пресцентр Нацбанку та портали з моніторингу.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,44 грн (-0,07);
  • євро — 43,53 грн (+0,08);
  • злотий — 10,03 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, на українському готівковому ринку долар фактично не змінився. Коштує у середньому у купівлі 40,36 грн (+0,02), у продажу — 40,89 грн (+0,01). Євро під час купівлі коштує — 43,47 грн (0,00), у продажу — 44,24 грн (-0,05).

У ПриватБанку долар знизився у купівлі, коштує 40,25 грн (-0,05), у продажу — 40,85 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (+0,10), продають — за 40,79 грн (-0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,35 грн (0,00), під час продажу — 40,90 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар подорожчав у купівлі, коштує 40,82 грн (+0,02), не змінився у продажу — 40,90 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 44,15 грн (0,00), у продажу — 44,35 грн (+0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, українські банки наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. Зокрема, удвічі більше ввезли євро.

Також ми писали, що в Україні хочуть дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

курс гривні
НБУ
курс валют
валюта
долар
євро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна