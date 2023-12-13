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АЗС в Украине понизили цены. Сколько стоит горючее сегодня

13 декабря 2023 06:45
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 13 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В среду, 13 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине существенно снизились. Больше всего подешевел бензин бренда A-95+ — почти на 60 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 12 декабря

Цены на горючее на АЗС 13 декабря

По данным мониторингового сайта, 13 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 55,79 грн/л;
  • А-95 — 52,85 грн/л;
  • А-92 — 49,91 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,63 грн/л;
  • сжиженный газ — 34,38 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 56,82 грн/л,
  • А-95 — за 53,70 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,44 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 53,52 грн/л,
  • сжиженный газ — 36,46 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 12 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 13 декабря

13 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ и А-95 в сети RLS — 51 грн/л и 49 грн/л соответственно.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 47,00 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 35 грн/л, на KLO — 34,79 грн/л, на Shell — 35,45 грн/л.

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Напомним, мы писали, что В ВР ответили, будут ли и дальше снижаться цены на горючее в Украине. Член Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Устенко заявил, что ситуация с горючим в Украине будет без перебоев.    

Ранее мы рассказали о ТОП-3 новых семейных хэтчбеках по цене до 900 тыс. грн в Украине. Такой автомобиль прекрасно подойдет тем, кто не имеет специфических запросов относительно возможностей своей будущей машины.   

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