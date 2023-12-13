Ціни на пальне в вУкраїні станом на 13 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В среду, 13 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине существенно снизились. Больше всего подешевел бензин бренда A-95+ — почти на 60 копеек.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 13 декабря

По данным мониторингового сайта, 13 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 55,79 грн/л;

А-95 — 52,85 грн/л;

А-92 — 49,91 грн/л;

дизельное топливо — 52,63 грн/л;

сжиженный газ — 34,38 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 56,82 грн/л,

А-95 — за 53,70 грн/л,

бензин А-92 — за 51,44 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 53,52 грн/л,

сжиженный газ — 36,46 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 13 декабря

13 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ и А-95 в сети RLS — 51 грн/л и 49 грн/л соответственно.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 47,00 грн/л.

ВС RLS — 47,00 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 35 грн/л, на KLO — 34,79 грн/л, на Shell — 35,45 грн/л.

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