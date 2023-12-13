Ціни на пальне в вУкраїні станом на 13 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 13 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні істотно знизилися. Найбільше подешевшав бензин бренду A-95+ — майже на 60 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 13 грудня

За даними моніторингового сайту, 13 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 55,79 грн/л;

А-95 — 52,85 грн/л;

А-92 — 49,91 грн/л;

дизельне пальне — 52,63 грн/л;

скраплений газ — 34,38 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 56,82 грн/л,

А-95 — за 53,70 грн/л,

бензин А-92 — за 51,44 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 53,52 грн/л,

скраплений газ — 36,46 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 13 грудня

13 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ та А-95 у мережі RLS — 51 грн/л та 49 грн/л відповідно.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 47,00 грн/л.

ЗС RLS — 47,00 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 35 грн/л, на KLO — 34,79 г рн/л, на Shell — 35,45 грн/л.

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