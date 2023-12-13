Ціни на пальне в вУкраїні станом на 13 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель

АЗС в Україні знизили ціни. Скільки коштує пальне сьогодні
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 13 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні істотно знизилися. Найбільше подешевшав бензин бренду A-95+ — майже на 60 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 13 грудня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 13 грудня
За даними моніторингового сайту, 13 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 55,79 грн/л;
- А-95 — 52,85 грн/л;
- А-92 — 49,91 грн/л;
- дизельне пальне — 52,63 грн/л;
- скраплений газ — 34,38 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 56,82 грн/л,
- А-95 — за 53,70 грн/л,
- бензин А-92 — за 51,44 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 53,52 грн/л,
- скраплений газ — 36,46 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 13 грудня
13 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ та А-95 у мережі RLS — 51 грн/л та 49 грн/л відповідно.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 47,00 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 35 грн/л, на KLO — 34,79 г рн/л, на Shell — 35,45 грн/л.
Більше про авто
Нагадаємо, ми писали, що У ВР відповіли, чи будуть і далі знижуватися ціни на пальне в Україні. Член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко заявив, що ситуація з пальним в Україні буде без перебоїв.
Раніше ми розповіли, про ТОП-3 нових сімейних хетчбеків за ціною до 900 тис. грн в Україні. Таке авто чудово підійде тим, хто не має специфічних запитів щодо можливостей своєї майбутньої машини.
Читайте Новини.LIVE!