Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow В Украине выросли цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра arrow

В Украине выросли цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

25 июня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 26 июня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине цены на горючее остаются относительно стабильными. За прошедшие сутки повысилась стоимость бензина бренда А-95 и дизтоплива.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 26 июня вас интересует больше всего:

Цены на бензин, ДТ и газ на АЗС в Украине на 26 июня 2024 года
Цены на топливо в Украине на 26 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 26 июня

По данным мониторингового портала, 26 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,44 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,54 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,49 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,39 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,47 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,51 грн/л.
Цены на бензин, ДТ и газ на АЗС в Украине на 26 июня 2024 года
Цены на топливо в Украине на 26 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 26 июня

Топливо бренда "Евро-95" 26 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали зачем летом прогревать двигатель авто. А также как это делать правильно.

Мы также сообщали, что названы самые плохие дорогие автомобили 2024 года. Каждую модель оценивали методом опроса владельцев и ранжировали по шкале надежности от 1 до 100.

бензин
авто
деньги
АЗС
цены в Украине
дизтопливо
рынок топлива
автогаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление