Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 26 июня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине цены на горючее остаются относительно стабильными. За прошедшие сутки повысилась стоимость бензина бренда А-95 и дизтоплива.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 26 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 26 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,44 грн/л;

А-92 — 53,48 грн/л;

дизельное топливо — 52,54 грн/л;

сжиженный газ — 26,49 грн/л.

A-95+ — 60,02 грн/л;

А-95 — 56,37 грн/л;

А-92 — 53,39 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,47 грн/л;

сжиженный газ — 26,51 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 26 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 26 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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