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Украинские банки обнародовали свежие курсы валют — какие изменения

21 июня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 21 июня — доллар падает в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках снижается 21 июня 2024 года. По решению Национального банка Украины (НБУ), также установлен более низкий официальный курс доллара.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, регулятор установил следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 40,51 грн (-0,02);
  • евро — 43,42 грн (-0,15);
  • злотый — 10,05 грн (-0,01).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, на наличном рынке доллар дешевеет. Стоит в среднем в покупке 40,36 грн (-0,07), в продаже — 40,91 грн (-0,03). Евро в покупке стоит 43,39 грн (+0,05), в продаже — 44,12 грн (+0,04).

ПриватБанк покупает американскую валюту за 40,30 грн (-0,05), продает — за 40,90 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,82 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (0,00), при продаже — 40,95 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным издания Minfin, в обменных пунктах доллар в покупке стоит 40,75 грн (-0,10), в продаже — 40,87 грн (-0,07). Евро стоит в покупке 43,95 грн (-0,13), в продаже — 44,15 грн (-0,05).

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Напомним, в Украине в мае 2024 года резко возрос спрос на безналичную валюту. Нацбанк объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи в марте и апреле.

Также мы писали, что по прогнозу экспертов, в середине июня валютный рынок стабилизируется, установив новые курсовые коридоры: 40-41 грн/доллар и 43-46 грн/евро.

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