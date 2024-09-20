Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

Украинские беженцы ФОТО: gettyimages.com

В ряде европейских стран продолжают вносить изменения в программы поддержки украинских беженцев. Целью таких решений становится адаптация помощи к изменяющейся ситуации и оптимизация расходов национальных бюджетов. Также нередки случаи, когда условия для украинцев ухудшают по просьбе украинских властей. Новини.LIVE разбирались в ключевых изменениях в странах, принимающих украинских граждан, вынужденных покинуть родину из-за войны.

Польша: отмена одноразовой выплаты новоприбывшим

Украинские беженцы, прибывающие в Польшу, с недавнего времени больше не смогут рассчитывать на одноразовую финансовую помощь в размере 300 злотых (около 3028 гривен). Заместитель главы Варшавского центра по изучению миграции Павел Дущик отметил, что система помощи больше не кажется оправданной из-за малого числа новых прибывающих. Однако власти заверили, что в случае обострения ситуации в Украине выплаты могут быть возобновлены. Также стоит отметить, что глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС пересмотреть практику выплат беженцам, так как, по его мнению, это снижает мобилизационный потенциал Украины.

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Чехия: усиление проверок и прекращение выплат при нарушениях

В Чехии ужесточили контроль за украинскими беженцами, получающими временную защиту. Если выяснится, что беженец не проживает по заявленному адресу или часто возвращается в Украину, то финансовая поддержка будет прекращена. Власти страны подчеркивают, что право на льготы имеют только те, кто фактически находится на территории Чехии. Усиление проверок направлено на предотвращение злоупотреблений в системе выплат. Дело в том, что некоторые беженцы регулярно возвращаются в Украину и проживают там длительное время, получая чешскую помощь. Правила временной защиты в Чехии не запрещают украинским беженцам ездить в Украину. Но право на финансовую поддержку имеют только те, кто находится в Чехии.

Венгрия: ограничение доступа к жилью для беженцев

Венгрия также внесла изменения в политику приема беженцев, ограничив доступ к государственному жилью для украинских граждан, зарегистрированных в регионах, не признанных охваченными войной. В список, утвержденный правительством, включено 13 украинских областей, за исключением западных регионов страны. От указа пострадали около 3 000 беженцев из Украины, большинство из которых женщины и дети, отмечают в Human Rights Watch.

Эстония: отмена единовременной помощи на аренду жилья

С 11 сентября 2024 года Эстония прекратила выплату единовременной помощи на аренду жилья украинским беженцам, за исключением тех, кто только прибыл в страну. По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, ранее случаи обращения за компенсацией на аренду фиксировались даже спустя год после прибытия. Теперь право на такую поддержку будет сохраняться только в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство. Максимальная сумма компенсации составляет 1,2 тысячи евро на домохозяйство.

Литва: отмена финансирования обучения для украинцев

Литва прекратила компенсировать расходы на обучение украинских студентов в вузах. Решение принято по просьбе Украины, однако те студенты, кто уже поступил, смогут завершить учебу на прежних условиях. Некоторые университеты страны продолжат частично или полностью покрывать обучение украинцев.

Ирландия: сокращение социальных выплат

Ирландское правительство решило значительно сократить еженедельные выплаты украинским беженцам. С августа 2024 года размер пособий для тех, кто проживает в предоставленном государством жилье, снизится с 232 до 38,80 евро в неделю. Для детей выплаты составят 29,80 евро.

Кроме того, срок предоставления жилья за счет государства для новоприбывших теперь ограничен 90 днями, после чего беженцам придется самостоятельно обеспечивать жилье.

Норвегия: сокращение пособий и стимулирование интеграции

С 2024 года Норвегия пересматривает политику поддержки украинских беженцев, сокращая финансовую помощь для тех, кто проживает в частном жилье. Пособия для бездетных пар уменьшатся на 6000 крон, а расходы на содержание домашних животных больше не будут покрываться. Кроме того, вводится требование проживания в Норвегии не менее года для получения единовременного пособия в размере 93 000 крон.

Помимо этого, для получения финансовой помощи украинские беженцы должны будут уделять не менее 15 часов в неделю работе или практике. Это нововведение призвано помочь беженцам стать самостоятельными и внести вклад в экономику страны.

Дания: акцент на трудоустройство

Дания уже несколько лет вводит строгие меры в отношении социальной помощи беженцам, и с 2024 года эти меры затронут и украинских граждан. Выплаты будут сокращены для тех, кто не участвует в программах интеграции или не показывает усилий в поиске работы. Датское правительство сосредоточило свои усилия на том, чтобы беженцы активно вовлекались в рынок труда, а не зависели от государственной поддержки.

Швеция: сокращение выплат для неработающих

В Швеции также началась реформа системы помощи беженцам. Теперь украинцы, как и другие беженцы, должны будут доказывать активный поиск работы или участие в образовательных программах для продолжения получения социальных выплат. Новоприбывшие беженцы смогут рассчитывать на поддержку только в течение ограниченного времени, что, по мнению правительства, поможет ускорить процесс интеграции.

Финляндия: сокращение помощи безработным

Финляндия с 2024 года вводит ограничения для украинских беженцев, которые не участвуют в программах интеграции и не работают. Финансовая помощь может быть значительно сокращена для тех, кто не проявляет активности в поиске работы или отказался от участия в языковых курсах. Эти меры связаны с растущей нагрузкой на бюджет и необходимостью стимулировать беженцев к самостоятельной жизни в Финляндии.

Германия: требования интеграции

Германия уже в 2023 году начала сокращать социальные выплаты для беженцев, в том числе украинцев. Важным аспектом изменений стало обязательное участие в интеграционных программах, таких как курсы немецкого языка и профессиональной подготовки. Также обсуждается ограничение доступа к бесплатному жилью для тех, кто отказывается от участия в подобных программах.



Там также планируют создать национальную платежную карту для беженцев, чтобы получать на нее социальные выплаты. Такое нововведение будет введено для ограничения использования наличных мигрантами.



Отметим, что Германия является одной и стран с набольшими социальными выплатами. Украинские беженцы имеют право на социальное пособие, известное как Bürgergeld, в размере 563 евро в месяц. Супружеские пары получают по 506 евро на человека, а дети имеют право на выплаты в размере от 357 до 471 евро в месяц в зависимости от их возраста. Немецкое государство также покрывает аренду жилья, отопление и здравоохранение.