Азартные игры — НБУ запретил украинцам играть на заемные деньги

Азартная игра на смартфоне. Фото: politinform.net

С 22 июня 2024 года в Украине заработает запрет на использование кредитных средств для азартных игр. Такое решение принял Национальный банк.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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Речь идет о постановлении правления Национального банка №72 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года №18" от 21 июня.

Как отмечает регулятор, это сделали для трех важных моментов:

обеспечения безопасности финансовой системы;

финансовой стабильности;

предотвращения кризисных явлений во время военного положения.

Документ запрещает банкам, предоставляющим платежные услуги, перечислять кредитные деньги клиентов на счета игорных фирм для участия в азартных играх онлайн.

В НБУ рассчитывают, что соответствующий запрет не только сократит негативные последствия от азартных онлайн-игр, но и поспособствует защите прав потребителей, обеспечению ответственного кредитования клиентов.

"Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, банки после очередного снижения учетной ставки Национальным банком до 13% и введения Стратегии кредитования смогут существенно снизить ставки по кредитам. Привлекательными предложениями могут воспользоваться государственные предприятия и бизнес.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны доля неработающих кредитов остается непомерно высокой. Известно, какие программы предлагают банковские учреждения по разрешению ситуаций, когда клиенты не могут оплатить задолженность по кредитам.