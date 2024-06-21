Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow НБУ запретил украинцам играть в азартные игры за кредитные средства arrow

НБУ запретил украинцам играть в азартные игры за кредитные средства

21 июня 2024 13:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Азартные игры — НБУ запретил украинцам играть на заемные деньги
Азартная игра на смартфоне. Фото: politinform.net
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 22 июня 2024 года в Украине заработает запрет на использование кредитных средств для азартных игр. Такое решение принял Национальный банк.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

Читайте также:

Запрет на игры за кредитные деньги

Речь идет о постановлении правления Национального банка №72 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года №18" от 21 июня.

Как отмечает регулятор, это сделали для трех важных моментов:

  • обеспечения безопасности финансовой системы;
  • финансовой стабильности;
  • предотвращения кризисных явлений во время военного положения.

Документ запрещает банкам, предоставляющим платежные услуги, перечислять кредитные деньги клиентов на счета игорных фирм для участия в азартных играх онлайн.

В НБУ рассчитывают, что соответствующий запрет не только сократит негативные последствия от азартных онлайн-игр, но и поспособствует защите прав потребителей, обеспечению ответственного кредитования клиентов.

"Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, банки после очередного снижения учетной ставки Национальным банком до 13% и введения Стратегии кредитования смогут существенно снизить ставки по кредитам. Привлекательными предложениями могут воспользоваться государственные предприятия и бизнес.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны доля неработающих кредитов остается непомерно высокой. Известно, какие программы предлагают банковские учреждения по разрешению ситуаций, когда клиенты не могут оплатить задолженность по кредитам.

НБУ
кредиты
азартные игры
запреты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту